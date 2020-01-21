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«Осторожно, дорога в ад!» Мы не пугаем – мы предупреждаем

21.01.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Наркомания наносит катастрофический ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни — всё это ее спутники. Порядка 70 % ВИЧ-инфицированных получили смертельный вирус вследствие употребления наркотиков. А если взять во внимание тот факт, что средний возраст наркоманов около 20 лет, то есть это люди детородного возраста, то наркомания — это угроза выживанию нации.

«Осторожно, дорога в ад!» Мы не пугаем – мы предупреждаем

В Несвижском районе ведется плодотворная работа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Так, 16 января 2020 года на базе Несвижской центральной районной библиотеки им. П. Пронузо состоялся «круглый стол» «Осторожно, дорога в ад!» по профилактике пьянства и противодействию распространения наркотиков в молодежной среде.

Сотрудники отдела внутренних дел Несвижского райисполкома, ГУ «Несвижский районный центр гигиены и эпидемиологии», УЗ «Несвижская ЦРБ» поговорили с ребятами о вреде наркотиков, ответственности за употребление и распространение их, а также о страшных последствиях употребления наркотических средств.

Ребята не только задавали интересующие их вопросы, но и посмотрели антинаркотический видеоролик, созданный студентами БГУ.

Екатерина Ковешникова,

первый секретарь Несвижского РК ОО «БРСМ».


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Наркомания наносит катастрофический ущерб личности. Ложь, предательство, преступления, распад семей, смертельные болезни — всё это ее спутники. Порядка 70 %
 
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