Источник материала: Новости Волковыска

14 января 2020-го Совмином Беларуси было принято постановление №16. Исходя из постановления, с 17 января 2020-го в Беларуси внесены изменения в правила оказания услуг почтовой связи общего пользования и курьерских услуг, об этом сообщили в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

В правилах оказания почтовых услуг детализированы виды отправлений посредством почты, которые белорусы могут получать через абонементные почтовые ящики. Исключение составляют специальные отправления и денежные переводы почтой через почтоматы.

Теперь в зависимости от отправляемой посылки все почтовые отправления будут подразделять на посылки с товарами или с документами. Кроме того, теперь все посылки разделят по категориям:

тяжеловесные;

громоздкие;

хрупкие.

Введен также такой вид отправления письменной корреспонденции, как гибридное отправление. Это когда вы отправляете и получаете по почте отправления, большая часть которых – в электронном виде.

Был установлен максимальный вес посылок доставляемых через курьеров или при помощи ускоренной почты, теперь он не должен превышать массы 50 килограмм.

Также в этом году у белорусов появилась возможность пользоваться услугой "Отслеживаемая доставка" для международной письменной корреспонденции.

Определен и порядок вручения почтовых отправлений как совершеннолетним, так и несовершеннолетним родственникам для тех случаев, когда адресат не может получить корреспонденцию лично.