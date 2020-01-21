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Беларусь в августе 2020 года примет участие в первых в истории Играх стран СНГ в Казани

21.01.2020 19:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В августе 2020 года Казань примет первые в истории Игры стран Содружества Независимых Государств, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным.

Беларусь в августе 2020 года примет участие в первых в истории Играх стран СНГ в Казани
Ожидается участие около 2,5 тысячи спортсменов в возрасте до 23 лет из 11 стран.

С инициативой проведения соревнований выступило Министерство спорта РФ, было соответствующее поручение президента страны Владимира Путина, после чего Минспортом Татарстана совместно с федеральным спортивным ведомством был подготовлен проект.

25 октября 2019 года Советом глав правительств стран СНГ принято решение о проведении спортивных игр стран СНГ. Соревнования пройдут в олимпийский год, к тому же в рамках празднования 100-летия ТАССР. Сроки проведения соревнований — 20-27 августа 2020 года.

Подробности предстоящего турнира, который пройдет впервые в истории, раскрыли сегодня на брифинге в Кабинете Министров Татарстана.

Как сообщил первый замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов, Игры стран СНГ станут одним из ключевых спортивных событий года в рамках празднования 100-летия ТАССР.


"Мы знаем, что лично президент России Владимир Владимирович Путин поддержал этот проект. Необходимо провести турнир на высоком уровне. Это объединяющий, очень важный массовый старт. Фактически Казань уже готова принимать турнир, мы можем провести его хоть сегодня. Тем более, нет необходимости строить новые спортивные объекты", — цитирует чиновника vverh-tatarstan.ru.

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По словам гендиректора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" Азата Кадырова, Игры стран СНГ не являются эхом антидопинговой шумихи, в результате которой Россия оказалась ограниченной в возможностях подачи заявок на проведения крупных международных турниров.

"Инициатива появилась еще в 2018 году и была озвучена президентом страны. Цель этой инициативы — расширение интеграции на платформе стран СНГ", — сказал он.

Руководством всех стран СНГ инициатива была поддержана, подчеркнул Азат Кадыров.

Как сообщил глава дирекции, Игры будут проводиться раз в два года. "Проведение Игр предполагается в алфавитном порядке. За исключением этого года. Первые игры Россия как страна-инициатор берёт на себя, проводит их в Казани. К участию будут приглашаться спортсмены из стран, входящих в Содружество Независимых Государств — это 11 стран", — отметил он.

Участниками соревнований помимо России станут Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

"Украина тоже получила приглашение. Мы надеемся, что спортсмены оттуда приедут к нам", — подчеркнул Азат Кадыров.

Соревнования пройдут по 21 виду спорта, имеющему активное развитие на территории стран СНГ. Это баскетбол, бокс, волейбол (пляжный), настольный теннис, художественная гимнастика, водное поло, дзюдо, легкая атлетика, плавание, спортивная борьба, самбо, фехтование, футбол (мини-футбол), борьба на поясах и "корэш", каратэ, танцевальный спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой спорт, тайский бокс, шахматы.


Ожидается участие порядка 2,5 тысячи спортсменов в возрасте от 14 до 23 лет.

По словам Азата Кадыров, более половины мероприятий спортивной программы Игр будет проведено на базе Поволжской академии спорта. Всего соревнования пройдут на базе 15 спортивных объектов Казани. Для размещения гостей задействуют Деревню Универсиады, получившую в 2019 году материальное обновление. Церемонии открытия и закрытия 20 и 27 августа соответственно пройдут в "Баскет-холле".
 
 
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В августе 2020 года Казань примет первые в истории Игры стран Содружества Независимых Государств, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным.
 
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