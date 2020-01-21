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Чем занимаются собаки, когда бывают одни дома. Хозяев это не порадует
Источник материала: СТВ
Вы навели в своем доме идеальную чистоту? Не волнуйтесь, всегда есть пушистые друзья, которые ждут своего часа, чтобы показать, на что они способны.
Издание Daily Mail
Девушка опубликовала в соцсетях пост, в котором рассказала, что ее собака устроила беспорядок. Ее поддержали другие владельцы домашних животных, которые показали, что бывает, если их оставить дома одних.
И чего только не делают питомцы – разрывают подушки, грызут полы, оставляют повсюду разорванную бумагу и игрушки.
Вот, чем занимаются собаки, когда никто не видит.
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Вы навели в своем доме идеальную чистоту? Не волнуйтесь, всегда есть пушистые друзья, которые ждут своего часа, чтобы показать, на что они способны. Издание Daily Mail...
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