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Герасимов вышел во второй круг Australian Open, Ивашко и Саснович выбыли

21.01.2020 18:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Герасимов вышел во второй круг Australian Open, Ивашко и Саснович выбыли
Фото из открытых источников

В Австралии набирает обороты первый в нынешнем сезоне турнир Большого шлема. В борьбу уже вступили три белорусских представителя.

Герасимов вышел во второй круг Australian Open, Ивашко и Саснович выбыли Арина Соболенко занимает 12-е место в обновленном рейтинге WTA

В мужском одиночном разряде Егор Герасимов (98-е место в рейтинге ATP) встречался с норвежцем Каспером Руудом (46). В напряженном пятисетовом поединке сильнее оказался белорус – 6:3, 7:6 (8:6), 1:6, 4:6, 7:6 (10:6). Матч продолжался более 3,5 часа.

В таком же эмоциональном поединке еще один белорус Илья Ивашко (149) не сумел сломить сопротивление экс-пятой ракетки мира южноафриканца Кевина Андерсона (122) и покинул соревнования – 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:7 (8:10). Напомним, ранее Ивашко одержал три победы в квалификации турнира.

Не сумела преодолеть первый круг Australian Open-2020 в женском одиночном разряде Александра Саснович (94-е место в рейтинге WTA). Наша спортсменка проиграла бельгийке Грете Миннен – 6:7 (3:7), 6:4, 5:7. Неудача на турнире отбросит белоруску за пределы сотни лучших в рейтинге.

Арина Соболенко (12) начнет одиночный турнир 22 января матчем против испанки Карлы Суарес-Наварро (54). Также Соболенко и Саснович сыграют со своими партнершами в женском парном разряде Australian Open, а в мужском парном разряде в сетке значится белорус Андрей Василевский.

Открытый чемпионат Австралии по теннису продлится до 2 февраля.

 
 
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В Мельбурне продолжается открытый чемпионат Австралии по теннису.
 
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