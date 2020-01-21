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Государству не понравилась кровать в мастерской Цеслера – художнику подняли аренду в 4 раза

21.01.2020 18:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Комитет госконтроля (КГК) провел мониторинг творческих мастерских беларуских художников и дизайнеров. Теперь их лишают права на льготную аренду и выставляют неподъемные счета – до 50 тысяч долларов, пишет TUT.by. В Беларуском союзе дизайнеров (БСД), который является арендатором, боятся, что это уничтожит объединение – таких денег нет ни у союза, ни у творческих работников.

В БСД журналистам рассказали, что Комитет государственного контроля запросил адреса мастерских и данные о доходах Союза. Затем проверяющие прошлись по мастерским всех творческих союзов (художников, дизайнеров и архитекторов), составили акты, где описывали, что находится в помещениях. А потом предписали повысить арендную ставку.

По закону, творческие работники могут платить по льготной цене – коэффициент 0,1 от полной стоимости. Но в КГК посчитали, что в мастерских ведется предпринимательская деятельность, поэтому никаких льгот быть не должно. «Всегда в мастерских работали художники, они создавали свои произведения, которые в результате продавались – в музеи, в частные коллекции. Творческая мастерская – это рабочее место», – объяснили представители БСД TUT.by.

У Беларуского союза дизайнеров – 60 таких мастерских, порядка 30 находится в Минске. В отношении восьми мастерских вынесены предписания. Но счета пока выставили дизайнерам. «Максиму Карасю насчитали более 98 тысяч рублей. Понятно, что таких денег нет ни у него, ни у союза, мы за год можем максимум собрать 30 тысяч рублей и то, если все заплатят взносы», – подчеркнули в БСД.

Еще одно основание для претензий: некоторые художники и дизайнеры являются индивидуальными предпринимателями. Но они в свое время открыли ИП, чтобы легализоваться, иначе их грозились привлечь к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. «Люди в ужасе стали открывать ИП. А сейчас оказывается, раз открыли ИП, значит, вы уже не творческие работники – и мы будем вас душить. Это совершенно несправедливо», – утверждает представитель БСД Дмитрий Сурский.

В беседе с TUT.by известный художник Владимир Цеслер заявил, что после визита проверяющих арендную плату за мастерскую ему подняли с 400 долларов до 1,5 тысяч долларов в месяц. Пенсия Цеслера, которому почти 70 лет, – около сотни долларов; теперь аренда стоит для него не четыре пенсии, а 15. Вопросы вызвала кровать и то, что художник в свое время зарегистрировал ИП, чтобы легализовать доход и платить налоги. «1,5 тысячи долларов в месяц я платить не смогу, поэтому придется отказаться от мастерской. Значит, не буду работать, значит, им так надо», – резюмировал Цеслер.

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет госконтроля (КГК) провел мониторинг творческих мастерских беларуских художников и дизайнеров. Теперь их лишают права на льготную аренду и выставляют...
 
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