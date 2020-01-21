Состоялась передача проектной документации ООО «АйПауэр» на общественную экологическую экспертизу

Источник материала: Виртуальный Брест

В соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь, данным во время посещения г. Бреста, осуществляется процедура общественной экологической экспертизы (ОЭЭ) проектной документации по объекту строительства "Аккумуляторный завод ООО "АйПауэр" с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ "Брест", район "Аэропорт"". Корректировка.





В ходе ОЭЭ общественности, с привлечением независимых экспертов, предоставляется возможность выполнить оценку соответствия проектной документации, по аккумуляторному заводу, требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов.

В соответствии с законодательством, а также для обеспечения равных возможностей заявителям, 30 декабря 2019 года ООО «АйПауэр» разместило уведомление о старте процедуры. До 15 января 2020 года принимались заявления от инициаторов ОЭЭ – граждан Республики Беларусь и общественных объединений, осуществляющих деятельность в области охраны окружающей среды. Заявления на инициирование ОЭЭ поступили от граждан Республики Беларусь, жителей городов Бреста, Кобрина и г.п. Зельва.

Пакет документов для проведения ОЭЭ передан одному заявителю. Им стал Скрабутан Евгений, житель г.п. Зельва. Два инициатора от получения проектной документации отказались. ООО «АйПауэр» предоставляет инициаторам, отказавшимся принять проектную документацию, дополнительную возможность ее получения. Этим заявителям направлено уведомление с дополнительным приглашением к получению документации на 23.01.2020, время с 10.00 до 19.00.

ООО «АйПауэр» современное и экологически безопасное производство. При выборе технологии и оборудования (в том числе газоочистного) предусмотрена возможность снижения воздействий на окружающую среду. В этой связи, при разработке первоначального варианта проектной документации был учтен сценарий с минимальным воздействием производства на окружающую среду, без учета наихудших возможных условий эксплуатации. В проектной документации рассматривались режимы работы оборудования (в том числе газоочистного) с максимальной эффективностью очистки (на уровне 99,9%). В соответствии с этим сценарием в проекте обоснованно рассчитано и внесено, в качестве норматива допустимых выбросов в отношение свинца и его соединений, значение на уровне 3,05 кг/год.

ООО «АйПауэр» сменило генерального проектировщика и доработало проектную документацию. На основании обращения граждан принята концепция оценки в проектной документации наиболее неблагоприятного воздействия предприятия на окружающую среду.

Проектная организация ООО «НПФ «Экология» учла объективные замечания и предложения, в том числе поступавшие от общественности, и оценила наиболее неблагоприятные, с точки зрения воздействия на окружающую среду, режимы работы предприятия.

Проект доработан с учетом следующих принципов:

Эффективность газоочистного оборудования рассчитана по наименьшему из значений показателя степени очистки загрязняющих веществ.

2) Учтены возможные максимальные поступления свинца в атмосферный воздух с дымовыми газами технологического оборудования.

3) Учтены возможные максимальные нелокализованные местными отсосами поступления свинца в атмосферный воздух из систем общеобменной вентиляции.

4) Уточнены выбросы от технологического оборудования: пересмотрены режимы работы оборудования и учтены не фактически планируемые режимы работы, а наиболее неблагоприятные (моделируемые) режимы в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

При максимальном объеме выбросов приземные концентрации всех загрязняющих веществ (в том числе свинца и его соединений) не превышает ПДК, установленных в качестве допустимых в Республике Беларусь. Наибольший возможный объем выбросов свинца составляет 29 кг/год.

В связи с тем, что проект доработан не в части отдельных позиций, а в целом, заявителям ОЭЭ передается проект в полном объеме, в том числе корректировки, а не отдельные его разделы. Пакет документов в том же составе будет передан для проведения государственной экологической экспертизы проектной документации.