Поезд Могилев-Львов не будет курсировать в некоторые дни

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская железная дорога информирует пассажиров о том, что в связи с ремонтом железнодорожного моста на 149 км участка Сарны–Горынь в определенные даты отменяются из обращения пассажирские поезда №371/372 сообщением Могилев–Львов–Могилев и прицепной вагон Барановичи–Львов–Барановичи.

Так, поезд №371 Могилев–Львов и прицепной вагон Барановичи–Львов не будут курсировать 9, 17, 23 марта, 7, 13, 21 апреля и 11, 19 мая 2020 года.

Поезд №372 Львов–Могилев и прицепной вагон Львов–Барановичи не будут курсировать 10, 18, 24 марта, 8, 14, 22 апреля и 12, 20 мая 2020 года.

Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Белорусской железной дороги, в кассах, а также по телефону Контакт-центра БЖД 105.