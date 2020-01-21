Не только в чуланах, но и в коллекциях! Чемоданы, сделанные когда-то в Глуске, становятся винтажными предметами

Источник материала: Радзiма





Не так давно на сайте kp.ru было размещено интервью с председателем Белорусского союза дизайнеров Дмитрием Сурским, где он рассказывает о коллекции старых уникальных предметов, которая находится в союзе дизайнеров. Оказывается, среди экспонатов там есть и… глусский чемодан.

Да-да, наш промкомбинат когда-то выпускал и такой довольно популярный у покупателей товар. Причем продавали глусские чемоданы не только в райцентре, но и в Ленинграде, Свердловске, Брянске, Минске и других городах Советского Союза. Некоторые комплектующие для производства чемоданов привозили аж из Ленинграда. Надо сказать, что чемоданов производили много: в год по 10 тысяч штук и более. Мастера глусского чемоданного цеха регулярно выезжали на выставки-ярмарки в Минск, где заключали новые договоры на поставку продукции в разные уголки большой тогда страны.

«В коллекции союза дизайнеров есть «валіза» родом из Глуска, — рассказывает Дмитрий Сурский в интервью kp.ru. — Удивляет, что чемодан, сделанный из картона, протянул добрых 60 лет. Кстати, теперь подобные выпускают и популярные бренды, обозначая стиль как винтаж».

Такой же глусский чемодан, только немного «моложе», ему лет 40, обнаружился и в моем домохозяйстве.







Конечно, он давно не используется по прямому назначению, но всё еще «живет» в нашем гараже — в нем сейчас хранятся новогодние елочные игрушки. Надо сказать, что и наш чемодан сохранился неплохо — ни царапин, ни вмятин, ручка на месте. Что ни говори — глусское качество!

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

Фото автора и с сайта kp.ru