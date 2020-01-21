Источник материала: Tut.by

Американкская актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за голливудского кинопродюсера Джона Питерса. Как сообщает The Hollywood Reporter , пара поженилась на закрытой церемонии в Малибу 20 января.

Как пишет издание, Джон и Памела знакомы более 30-ти лет. Несколько месяцев назад они возобновили свои отношения. Питерс признался журналистам, что хвсе эти годы он любил только Памелу.

— Красивые девушки есть везде. Я мог бы выбрать любую, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она сводит меня с ума, в хорошем смысле этого слова. В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе бы я не любил ее так сильно. Ей еще предстоит по-настоящему блистать. Она меня вдохновляет. Я буду защищать ее и заботиться, как она того заслуживает, — рассказал он The Hollywood Reporter.

Нынешний брак — пятый для обоих. Питерсу 74 года, он продюсировал такие фильмы как «Звезда родилась», «Бэтмен», «Человек дождя».