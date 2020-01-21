ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памела Андерсон тайно вышла замуж

21.01.2020 20:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американкская актриса Памела Андерсон тайно вышла замуж за голливудского кинопродюсера Джона Питерса. Как сообщает The Hollywood Reporter, пара поженилась на закрытой церемонии в Малибу 20 января.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от etalk (@etalkctv) 21 Янв 2020 в 7:43 PST

Как пишет издание, Джон и Памела знакомы более 30-ти лет. Несколько месяцев назад они возобновили свои отношения. Питерс признался журналистам, что хвсе эти годы он любил только Памелу.

— Красивые девушки есть везде. Я мог бы выбрать любую, но в течение 35 лет я хотел только Памелу. Она сводит меня с ума, в хорошем смысле этого слова. В ней есть гораздо больше, чем кажется на первый взгляд, иначе бы я не любил ее так сильно. Ей еще предстоит по-настоящему блистать. Она меня вдохновляет. Я буду защищать ее и заботиться, как она того заслуживает, — рассказал он The Hollywood Reporter.

Нынешний брак — пятый для обоих. Питерсу 74 года, он продюсировал такие фильмы как «Звезда родилась», «Бэтмен», «Человек дождя».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как пишет издание, Джон и Памела знакомы более 30-ти лет. Несколько месяцев назад они возобновили свои отношения.
 
Новости дня
Новости разные
 
5 рублей за один платеж. Банки пересматривают комиссию за платежи наличными в кассах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

20.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика