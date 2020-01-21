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5 рублей за один платеж. Банки пересматривают комиссию за платежи наличными в кассах
Источник материала: Tut.by
Некоторые банки пересматривают комиссию за прием платежей наличными в кассах. В нынешнем году это сделали БПС-СБербанк и Паритетбанк. Пересмотрел в этом году сборник вознаграждений за операции физлиц также и Беларусбанк.
БПС-Сбербанк с 20 января
«Вознаграждение не взимается по операциям приема наличных денежных средств, при совершении операций по банковской платежной карточке в кассе банка по прямым договорам, заключенным между банком и производителями услуг, разовым платежам, при уплате налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные фонды и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, а также страховых платежей в пользу страховых организаций», — отмечают в банке.
Паритетбанк с 10 января
Этот банк также ввел комиссию с 10 января за выдачу в кассах наличных по карточкам платежных систем Visa International, Mastercard и платежной системы БЕЛКАРТ, эмитированных другими банками. Вознаграждение банка составит 2,5% от суммы (минимум 2 рубля). При этом в плату не включена комиссия банка-эмитента за операцию снятия наличных.
Беларусбанк также в этом году
Напомним, Беларусбанк с 1 октября 2018
Беларусбанк ранее
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Некоторые банки пересматривают комиссию за прием платежей наличными в кассах.
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