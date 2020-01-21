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Геополитика, экология и климат: в Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум

21.01.2020 20:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Швейцарии. В швейцарском Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 3 тысячи человек, в том числе лидеры государств, учёные и бизнесмены мирового уровня обсуждают основные вызовы современности. 

Геополитика, экология и климат: в Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум

В центре дискуссий  геополитика, экология и климат. Одной из главных тем для обсуждения также станет развитие природоохранных технологий при ускорении темпов экономического роста.

Геополитика, экология и климат: в Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум

На форуме уже выступил Дональд Трамп. Среди гостей нынешней сессии также шведская экоактивистка Грета Тунберг. Свою работу юбилейный форум завершит в пятницу.

Люди в материале: Дональд Трамп, Грета Тунберг
 
 
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Новости Швейцарии. В швейцарском Давосе проходит 50-й Всемирный экономический форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 3 тысячи человек, в том...
 
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