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Владимир Путин утвердил структуру правительства и назначил вице-премьеров

21.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Владимир Путин утвердил структуру правительства и назначил вице-премьеров

Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы, которыми утвердил структуру правительства и произвел персональные назначения на должности вице-премьеров, а также федеральных министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

Согласно первому указу, у премьер-министра будет девять заместителей, один из которых — первый. В прежнем составе правительства вице-премьеров было десять. В новом Кабинете Министров вице-премьерские посты сохранили только Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев, который по-прежнему будет совмещать должность заместителя премьер-министра с обязанностями полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

https://www.belta.by/

 
 
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Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы, которыми утвердил структуру правительства и произвел персональные назначения на должности...
 
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