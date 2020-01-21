Владимир Путин утвердил структуру правительства и назначил вице-премьеров

Источник материала: Вороновская газета





Президент России Владимир Путин подписал сегодня указы, которыми утвердил структуру правительства и произвел персональные назначения на должности вице-премьеров, а также федеральных министров, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

Согласно первому указу, у премьер-министра будет девять заместителей, один из которых — первый. В прежнем составе правительства вице-премьеров было десять. В новом Кабинете Министров вице-премьерские посты сохранили только Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев, который по-прежнему будет совмещать должность заместителя премьер-министра с обязанностями полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

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