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Стал известен новый состав правительства России

21.01.2020 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Вечером 21 января стал известен новый состав правительства Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Стал известен новый состав правительства России

Кабмин претерпел некоторые изменения: так, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей, а не 10, как это было в прежнем составе. Первым заместителем председателя правительства назначен Андрей Белоусов.

Стал известен новый состав правительства России

Свои посты сохранили глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак и министр обороны Сергей Шойгу. Как отметил Президент России, правительство получилось очень сбалансированным, в нем достаточное количество людей, которые работали в прежнем составе, но в то же время очень большое обновление.

Стал известен новый состав правительства России

Правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку

Напомним, правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку на прошлой неделе. Это произошло спустя несколько часов после послания Президента Федеральному собранию, в котором была анонсирована конституционная реформа.

Люди в материале: Владимир Путин, Михаил Мишустин
 
 
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Новости России. Вечером 21 января стал известен новый состав правительства Российской Федерации. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, сообщили в...
 
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