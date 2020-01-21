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Как подготовиться к замене окон, чтобы ничего не упустить

21.01.2020 22:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Ремонт — неизбежный процесс в жизни человека, который требует терпения и ответственности. Итак, вы решили заказать новые окна ПВХ в Минске, нашли компанию, сделали заявку, и вот уже скоро день икс, когда начнется монтаж. Сегодня редакция TAM.BY расскажет о том, как подготовить к установке окон квартиру, чтобы монтажные работы не повлияли на эксплуатацию помещения отрицательно.

Содержание:

♦ Освободите пространство
♦ Защитите мебель и пол
♦ Предусмотрите мелочи
♦ Обеспечьте чистоту в подъезде
♦ Позаботьтесь о близких

Освободите пространство


Перед установкой окон освободите место в помещении — непосредственно у окна и в 2−3 метрах от него. Если этого не сделать, то работа монтажников будет затруднена и затянется надолго. В интересах хозяев расчистить не только комнатное пространство, но и балкон: в первую очередь это важно для замены отливов с внешней стороны.

Свободная площадь понадобится для временного хранения старых окон, особенно балконной группы — она занимает немало места. Если места не хватает, сдвиньте либо перенесите мебель в другую комнату.

При подготовке к установке окон не забудьте освободить межкомнатные проемы и коридор, через которые рабочие будут передвигаться к выходу. Мебель, напольную вешалку, сумки, обувь и прочее также перенесите в другое помещение.

Защитите мебель и пол


Чтобы подготовиться к замене окон, приобретите защитную пленку в хозяйственном (или строительном) магазине. В качестве нее сойдет плотная садовая клеенка или специальное тонкое полотно, предназначенное для укрытия мебели от пыли во время ремонта. Последняя на ощупь напоминает обычный фасовочный пакет, в упаковке сложено несколько метров.

Если ремонт носит не капитальный характер и замена пола не планируется, то защитите его особым образом. Застелите пол гофрокартоном или плотной пленкой, а швы заклейте широким скотчем. Теперь при попадании обломков или наступании на них пол не будет поцарапан.

Во время передвижения рабочих по комнате газеты, бумага и ткань будут сдвигаться, открывая участки пола. Поэтому не используйте в качестве покрытия тонкие и скользящие материалы.

Предусмотрите мелочи


Для обеспечения рабочих электропитанием заранее освободите розетку, при необходимости протяните удлинитель. Если ремонт на стадии черновой работы и розетки не на месте, то установите одну рабочую вблизи предполагаемого места работы.

Монтаж окон — это пыль не только в зоне проема и пола: в строительной пыли окажутся стены, полки, шкафы, комоды. Поэтому, чтобы подготовить к установке окон квартиру, снимите шторы, а не заворачивайте их за батарею или карниз: во время работ они неизбежно покроются пылью.

Перенесите растения в другую комнату, даже если они стоят в другом конце помещения. Уберите с полок, шкафов и тумб бьющиеся предметы.

Кстати, о шкафах. Строительная пыль имеет свойство проникать внутрь закрытых секций, поэтому продуманным решением будет переместить вещи в другую комнату, а шкаф занавесить.

Обеспечьте чистоту в подъезде


Этот совет пригодится жильцам многоквартирных домов. Во время подготовки к установке окон постелите влажные тряпки у входа в комнату и под входной дверью — это частично избавит от лишней уборки квартиры и лестничной площадки.

Правда, это на теории: готовьтесь к тому, что не каждый рабочий выполнит просьбу вытирать ноги перед выходом из квартиры. После отъезда бригады пройдитесь мокрой тряпкой по загрязненным после ремонта местам в подъезде.

Позаботьтесь о близких


Чтобы подготовиться к замене окон, обеспечьте комфортное нахождение родственников и животных в квартире. Детей и пожилых можете отвезти на время ремонта к знакомым, ведь для них шум работ будет особенно неприятным и травмирующим. Также не забудьте о соседях (особенно с маленькими детьми), предупредив о работе, которая будет проводиться в обозначенный день.

Позаботьтесь о домашних животных — пристройте на время к друзьям либо закройте в дальней комнате, где шум будет минимален.

Отнеситесь к ремонту ответственно, не упуская мелочи и продумывая возможные риски. Уверены, наши советы помогут вам подготовить к установке окон квартиру быстро и без упущений. А если вы еще в поиске оконной компании, то каталог TAM.BY поможет с выбором выгодного варианта.

 
Теги: Минск
 
 
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