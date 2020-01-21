ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минюст зарегистрировал Белорусское общество кардиологов и терапевтов

21.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Минюст зарегистрировал Белорусское общество кардиологов и терапевтов

Министерство юстиции зарегистрировало общественное объединение «Белорусское общество кардиологов и терапевтов» (БОКиТ), сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста Ольга Шибко.

БОКиТ объединяет в своих рядах специалистов в области здравоохранения, которые занимаются научно-исследовательской, педагогической и практической деятельностью, усовершенствованием методов диагностики и лечения, подготовкой кадров, внедрением в практику передового опыта и новейших достижений кардиологии и терапии.

Ключевым направлением в работе нового общественного объединения станет консолидация усилий врачей, педагогов, научных сотрудников республиканского и международного сообщества по решению актуальных и значимых проблем здравоохранения.

По словам председателя общества профессора Натальи Митьковской, болезни системы кровообращения традиционно занимают ведущее место в структуре заболеваемости, смертности и инвалидности населения. Пациенты старше 40 лет, как правило, имеют сразу несколько заболеваний. Решение этих проблем и потребовало объединения специалистов разных специальностей — кардиологов, терапевтов, врачей общей практики. Кроме того, БОКиТ позволит на более серьезном уровне проводить конференции, съезды, конгрессы республиканского и международного значения.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство юстиции зарегистрировало общественное объединение «Белорусское общество кардиологов и терапевтов» (БОКиТ), сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Минюста...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трагедия на ул. Бакинской: обнаружено тело мужчины. Вероятно, он выпал из окна многоэтажки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика