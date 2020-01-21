ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Подготовка по 6 новым специальностям открыта в вузах во время проекта «Университет 3.0»

21.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Подготовка по 6 новым специальностям открыта в вузах во время проекта «Университет 3.0»

Подготовка по шести новым специальностям открыта в вузах во время проекта «Университет 3.0». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для достижения целей проекта «Университет 3.0″ введены 57 новых учебных дисциплин, открыта подготовка по шести новым специальностям инновационно-изобретательской и предпринимательской направленности: это компьютерная физика, инновационные технологии в машиностроении, в металлургии и другие», — отметила Ирина Старовойтова.

Помимо этого, внедряются новые элементы образовательной среды — студенческие стартап-проекты, специализированные дополнительные курсы.

Важным направлением работы для Минобразования является подготовка научных работников высшей квалификации. По словам Ирины Старовойтовой, для поддержки молодых исследователей, материального стимулирования их научной деятельности проводятся общереспубликанские конкурсы. В 2019 году стипендии Президента назначены 44 аспирантам. Ежегодно проводится республиканский конкурс научных работ студентов. «Следует отметить, что участников этого конкурса становится все больше. В прошлом году их было более 3 тыс.», — отметила первый замминистра.

Концепция «Университет 3.0» была предложена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с научной общественностью в Национальной академии наук в апреле 2017 года. Она предполагает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, а также направлена на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовка по шести новым специальностям открыта в вузах во время проекта «Университет 3.0». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила первый заместитель...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белпочта» намерена разобраться с задержкой посылок из Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика