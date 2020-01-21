Подготовка по 6 новым специальностям открыта в вузах во время проекта «Университет 3.0»

Источник материала: Вороновская газета





Подготовка по шести новым специальностям открыта в вузах во время проекта «Университет 3.0». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА .

«Для достижения целей проекта «Университет 3.0″ введены 57 новых учебных дисциплин, открыта подготовка по шести новым специальностям инновационно-изобретательской и предпринимательской направленности: это компьютерная физика, инновационные технологии в машиностроении, в металлургии и другие», — отметила Ирина Старовойтова.

Помимо этого, внедряются новые элементы образовательной среды — студенческие стартап-проекты , специализированные дополнительные курсы.

Важным направлением работы для Минобразования является подготовка научных работников высшей квалификации. По словам Ирины Старовойтовой, для поддержки молодых исследователей, материального стимулирования их научной деятельности проводятся общереспубликанские конкурсы. В 2019 году стипендии Президента назначены 44 аспирантам. Ежегодно проводится республиканский конкурс научных работ студентов. «Следует отметить, что участников этого конкурса становится все больше. В прошлом году их было более 3 тыс.», — отметила первый замминистра.

Концепция «Университет 3.0» была предложена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с научной общественностью в Национальной академии наук в апреле 2017 года. Она предполагает создание внутри университетов интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, а также направлена на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов.

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