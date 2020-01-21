ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларуские феминистки номинировали на премию рэпера, который открыто троллит женщин

21.01.2020 22:40 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Каждый год Офис европейской экспертизы и коммуникации награждает премией «Зрабілі!» лучшие общественные инициативы – список номинантов на премию формируется из советов партнеров и бывших победителей. Как правило, премию получают ЛГБТ-проекты, экологические и бодипозитивные движения. В рамках последнего награждения был отмечен автор «феминистского рэпа» Максим Скавиньский. Только его рэп вовсе не в поддержку феминизма, пишет «Наша Нина».

Скавиньский – продюсер проекта Bomba. Вот несколько строчек из треков рэп-альбома: «называйте меня инстамамкой», «мой рэп – точка G, ты не смог ее найти». В репертуаре проекта также есть песня о девушке на каблуках, «одетой будто проститутка», которая идет через темный лесопарк. Обложка альбома такая:

В беседе с «Нашей Ниной» парень объяснил концепцию «Бомбы»: «Мы с парнями обсуждали современный женский рэп – Alyona Alyona, Ники Минаж… Начали разгонять эту тему и решили записать что-нибудь более жесткое. <...> Феминистки же не основная целевая аудитория этого рэпа. Он рассчитан на пацанов, которые об этом даже не слышали», – говорит Максим. На запись своего альбома он получил грант в 500 долларов на конкурсе для активистов Idea Generation Camp.

В Офисе европейской экспертизы же выразили сожаление, что Максим стал номинантом на премию, и принесли извинения. Журналистам рассказали, что в этом году сертификаты участия дали всем номинированным инициативам. А статуэтки – только трем проектам. Феминистского рэпа среди них не было. «Нам следовало внимательнее отнестись к контенту всех номинантов», – заключили организаторы премии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый год Офис европейской экспертизы и коммуникации награждает премией «Зрабілі!» лучшие общественные инициативы – список номинантов на премию формируется из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стал известен новый состав правительства России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика