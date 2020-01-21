В Лидском районе продолжаются поиски 24-летнего мужчины, который заблудился по дороге домой

Источник материала: Lida.Info





Уже четвертый день устанавливается местонахождение пропавшего без вести Михаловича Эдуарда Мечиславовича, 03.01.1996 г.р., проживающего по адресу: Лидский р-н, д. Стерково.

17 января вечером он направился в соседнюю деревню Татарцы к своему другу, а после, ближе к полуночи, возвращался к себе домой. Около 01:40 минут позвонил своей девушке и сообщил, что находится на гравийной дороге в лесу, дорогу домой найти не может, так как заблудился. После данного звонка перестал выходить на связь.

Приметы разыскиваемого: на вид около 25 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волос короткий темно-русый, на левом предплечье имеется татуировка в виде текста с содержанием «Спаси и сохрани».

Был одет: шапка трикотажная черная с белой надписью, куртка болоньевая бордового цвета, спортивные черные штаны, черные кроссовки.

Информации о возможном местонахождении без вести пропавшего просьба сообщать по телефонам: 8(0154) 52-02-02, 8(029) 770-88-68 или 102.

Поиски пропавшего парня ведут милиционеры, сотрудники РОЧС, военнослужащие, лесники, близкие и друзья, волонтеры из поискового отряда «Ангел» а также все неравнодушные к чужой беде. На завтра, 22 января, назначен очередной сбор поисковой группы: 08:45 – Лидский р-н, д. Стерково, д. 76 (около дома пропавшего Эдуарда).