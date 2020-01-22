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Нарастить товарооборот с Польшей до трех миллиардов долларов у Беларуси не получилось

22.01.2020 00:24 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Нарастить товарооборот с Польшей до трех миллиардов долларов у Беларуси не получилось

Товарооборот между Беларусью и Польшей по итогам 2018 года впервые за восемь лет превысил отметку в 2,5 млрд долларов. Была поставлена задача достичь 3 млрд долларов взаимного товарооборота, но не вышло.

Беларусь и Польша в 2019 году наторговали на 2,4 млрд долларов. Об этом говорят данные таможенной статистики за январь-ноябрь. Экспорт почти равен импорту и составил 1,201 млрд долларов, импорт – 1,205 млрд долларов.

Учитывая, что данные пока не учитывают декабрь, скорее всего взаимный товарооборот по итогам 12 месяцев будет такой же, как и в прошлом году: около 2,6 млрд долларов. Так, на небольшое снижение белорусского экспорта в ушедшем году, в том числе, повлияли и проблемы с «грязной» нефтью.

Напомним, что по итогам 2018 года Беларусь впервые за последние восемь лет вышла на положительное сальдо во внешней торговле с соседней страной. Тогда же страны достигли рекордного за 8 лет товарооборота – более 2,5 млрд долларов. Сальдо стало положительным для Беларуси в первую очередь из-за падения в 2018 году польского импорта в нашу страну.

Положительно оценив данный результат, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович в прошлом году заметил, что нужно ставить задачу по достижению 3 млрд долларов взаимного товарооборота, кроме того, с сохранением позитивного сальдо для Беларуси.

Пару лет назад на встрече с польской делегацией также называлась эта цифра. Тогда подчеркивалось, что это как раз тот уровень, на который нужно выходить обеим странам во взаимной торговле.

Понятно, что развитие отношений с Польшей, в том числе и экономических, для Беларуси приоритетное направление, однако, несмотря на все желание достичь планки в 3 млрд долларов взаимного товарооборота, достигнуть ее пока не получается.

Как развивалась торговля между странами?

Удельный вес Польши во внешней торговле Беларуси пусть и не такой внушительный, как у России или Украины, но не малый. Польша является третьим торговым партнером Беларуси среди государств Евросоюза после Германии и Великобритании.

В структуре товарного импорта Польша занимает 5-е место, в то время как у Беларуси лишь 33 место в списке импортных рынков Польши и 24 в списке польских экспортных рынков.

Среди основных позиций белорусского экспорта в соседнюю страну на протяжении многих лет: нефтепродукты, калийные удобрения, древесина. Из Польши в Беларусь чаще всего импортируются овощи и фрукты, а также машины и оборудование, бумага и картон, лекарства и т.д.

Правда, как не раз подчеркивали на высшем уровне, Беларусь работает над тем, чтобы видоизменить структуру экспорта в Польшу, ведь пока в нем существенную долю занимают нефтянка (около 50% в общем объеме).

Заметим, что структура польского экспорта в целом отличается от белорусского (у нас значительная доля принадлежит сырьевой составляющей). В Польше же структура экспорта дифференцирована, и это оптимально, поскольку отсутствует риск зависимости от одного товара.

Смотрит ли польский бизнес в сторону Беларуси?

А вот польские инвестиции в Беларусь в последнее время растут неплохо.

«Польские инвесторы в Беларуси работают, в том числе в секторах: строительство, мебель, строительные и отделочные изделия, банковское дело, информационные технологии, продукты питания, изделия из пластмассы», – такая информация приводится Минэкономики Польши.

Сегодня Польша занимает четвертое место по объему инвестиций в белорусскую экономику после Кипра, России и Великобритании. Сравним: если в 2016 году польские компании инвестировали в Беларусь 195 млн долларов, то в 2018 году это показатель уже равнялся 445 млн долларов.

Однако польские предприниматели подчеркивают, что для них один из ключевых факторов при принятии решения, развивать ли бизнес в Беларуси, является безопасность инвестиций.

К примеру, ранее в интервью «Ежедневнику» экономист и предприниматель из Польши, бывший президент технопарка в Сувалках Рафаель Пешка отмечал, что в Беларуси пока недостаточно инструментов поддержки иностранных инвесторов, и это вызывает опасения у польских предпринимателей.

 
 
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Товарооборот между Беларусью и Польшей по итогам 2018 года впервые за восемь лет превысил отметку в 2,5 млрд долларов. Была поставлена задача достичь 3 млрд долларов...
 
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