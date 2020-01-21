Как в детском саду агрогородка Дитва Лидского района растят будущих айтишников

Источник материала: Lida.Info





В стране, которая сделала ставку на IT, без сомнения, детей надо готовить к будущей профессии как можно раньше. Чуть ли не с пеленок. Детский сад в агрогородке Дитва Лидского района недавно стал площадкой для уникального образовательного проекта Парка высоких технологий (ПВТ).

Здесь девчонок и мальчишек старших групп в игровой форме учат основам алгоритмического мышления. И если вы думаете, что для них оборудован компьютерный класс, то ошибаетесь. «Информатика — без розетки!» — таков девиз малышей и их воспитателей. Когда планируют получить результат и довольны ли родители новым подходом к воспитанию их чад? Ответы на вопросы искала корреспондент «Республики» .

Движение по клеточкам

В агрогородке Дитва всего один детсад. Официально это дошкольный центр развития ребенка. Заведующая Иоланта Богатко рассказывает о новом пилотном проекте:

— Он стартовал в сентябре прошлого года. Его непосредственно реализуют две наши сотрудницы — Елена Шкарупа и Наталья Бочарова. Мы называем их тьюторами. И 15 из 18 детей старшей группы — участники проекта. То есть практически все дети 5—6-летнего возраста. Наши специалисты учат детей определять предметы, используя логические отрицания. В общем, просто рассказывают о сложном.

Ребусы, лабиринты, графические диктанты — игра становится методикой формирования мышления. История начиналась еще в 2017 году, когда Александр Кадлубай, нынешний замминистра образования, работал в Лидском райисполкоме. Именно он положил начало работе с Парком высоких технологий в направлении развития дошкольной информатики.

— Изучали опыт работы польских, эстонских, российских коллег. А вообще, мы с 2013 года являемся участниками инновационных проектов Министерства образования, — говорит Иоланта Богатко.

Как все это выглядит в реальности? Вот они, будущие программисты в фирменных майках! Деловито сидят за овальным столом, держа в руках фломастеры и карточки. Воспитатель старшей группы Елена Шкарупа обращается к воспитанникам:

— Необходимо привести нашего цыпленка к домику. Я буду вести, а вы скажете мне, верный путь или неверный? Итак, ставим маркер на цыпленка. Две клетки вверх, одна вправо. Верно или неверно?

— Неверно! — хором кричат мальчишки и девчонки.





Компьютер не нужен

Мирослав Милюшкевич в этом году пойдет в первый класс. Он утверждает, что азы программирования даются легко:

— Мне нравится решать логические задачки! Нравится находить дорогу к домику, отличать ложь от истины, рисовать по коду.

Молодой тьютор признается, что поначалу и ей самой приходилось нелегко:

— Согласиться на участие в «Информатике без розетки» меня сподвигла дочка. Ей скоро исполнится 4 годика, и всего через пару лет она тоже будет в старшей группе. Задавала себе вопрос: «Хочу ли я, чтобы мой ребенок получал такие знания? Нужны ли они?» И поняла: «Да, хочу».

Первые занятия дались тяжело. Ведь в работе воспитателя все привычно и отработано до мелочей. Но постепенно сложилась система работы, все завертелось с огромной скоростью: диагностика, конспекты, отчеты… Сейчас для Елены занятия с детьми — интересное приключение. Они сами просят поиграть в «новые игры» в свободное время. Например, на прогулке. Все задания направлены на развитие памяти, мышления и логики. И это потом поможет им в школе. Подобные навыки в информатике используются при создании программ, написании алгоритмов и кодов. В основе — простейшие задачи. А для формирования интеллектуальной базы компьютер, в общем-то, и не нужен.





Прийти в IT

Главный специалист отдела общего среднего и дошкольного образования Лидского райисполкома Елена Митияс уверена в правильности выбранного направления:

— Эта инициатива исходила от ПВТ. Мы и сегодня чувствуем большую поддержку. Прежде всего в плане научно-методического обеспечения. Наши педагоги совместно с профессионалами работают над конспектами занятий с точки зрения знания дошкольной психологии, педагогики, которые мы апробируем в наших дошкольных учреждениях. В нашем районе в проекте участвуют два детских сада — в Лиде и в агрогородке Дитва. Интерес со стороны родителей очень высок. В городском садике № 40 изначально было сформировано две группы, однако по многочисленным пожеланиям родителей пришлось набрать еще одну. Прекрасно, что эти занятия нравятся самим детям.

Проект направлен и на сохранение здоровья детей. Ведь информатика здесь действительно без розетки. А новое компьютерное оборудование — исключительно для преподавателей, чтобы создавать яркие карточки с заданиями. В проекте 45 детей старшего дошкольного возраста, а с ними 4 педагога, которые прошли обучение по белорусским и зарубежным технологиям. Организаторы подчеркивают: их задача — воспитать не только будущих программистов. Ведь сегодня цифра проникает везде. Поэтому и IT-сфера объединяет самые разные профессии: от видеоинженеров до историков и медиков.

Наталья Карлюкевич, руководитель проекта «Информатика без розетки», сотрудник Парка высоких технологий, рассказала, что для старта потребовалась большая подготовительная работа:

— Мы проанализировали международный опыт англоязычных стран, в том числе США. Выделив навыки, которые необходимы и возможны для детей до шести лет, протестировали их в разрезе образовательной базы нашей страны, сотрудничая с учителями, которые преподают программирование с начальных классов. Получили одобрение Национального института образования. На данный момент у нас по стране насчитывается шесть опорных городов и пилотных проектов. И Лида — это один из тех населенных пунктов, где мы хотим развернуться достаточно широко.