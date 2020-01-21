ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в детском саду агрогородка Дитва Лидского района растят будущих айтишников

21.01.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

Как в детском саду агрогородка Дитва Лидского района растят будущих айтишников

В стране, которая сделала ставку на IT, без сомнения, детей надо готовить к будущей профессии как можно раньше. Чуть ли не с пеленок. Детский сад в агрогородке Дитва Лидского района недавно стал площадкой для уникального образовательного проекта Парка высоких технологий (ПВТ).

Здесь девчонок и мальчишек старших групп в игровой форме учат основам алгоритмического мышления. И если вы думаете, что для них оборудован компьютерный класс, то ошибаетесь. «Информатика — без розетки!» — таков девиз малышей и их воспитателей. Когда планируют получить результат и довольны ли родители новым подходом к воспитанию их чад? Ответы на вопросы искала корреспондент «Республики».

Движение по клеточкам

В агрогородке Дитва всего один детсад. Официально это дошкольный центр развития ребенка. Заведующая Иоланта Богатко рассказывает о новом пилотном проекте:

— Он стартовал в сентябре прошлого года. Его непосредственно реализуют две наши сотрудницы — Елена Шкарупа и Наталья Бочарова. Мы называем их тьюторами. И 15 из 18 детей старшей группы — участники проекта. То есть практически все дети 5—6-летнего возраста. Наши специалисты учат детей определять предметы, используя логические отрицания. В общем, просто рассказывают о сложном.

Ребусы, лабиринты, графические диктанты — игра становится методикой формирования мышления. История начиналась еще в 2017 году, когда Александр Кадлубай, нынешний замминистра образования, работал в Лидском райисполкоме. Именно он положил начало работе с Парком высоких технологий в направлении развития дошкольной информатики.

— Изучали опыт работы польских, эстонских, российских коллег. А вообще, мы с 2013 года являемся участниками инновационных проектов Министерства образования, — говорит Иоланта Богатко.

Как все это выглядит в реальности? Вот они, будущие программисты в фирменных майках! Деловито сидят за овальным столом, держа в руках фломастеры и карточки. Воспитатель старшей группы Елена Шкарупа обращается к воспитанникам:

— Необходимо привести нашего цыпленка к домику. Я буду вести, а вы скажете мне, верный путь или неверный? Итак, ставим маркер на цыпленка. Две клетки вверх, одна вправо. Верно или неверно?

— Неверно! — хором кричат мальчишки и девчонки.

Как в детском саду агрогородка Дитва Лидского района растят будущих айтишников

Компьютер не нужен

Мирослав Милюшкевич в этом году пойдет в первый класс. Он утверждает, что азы программирования даются легко:

— Мне нравится решать логические задачки! Нравится находить дорогу к домику, отличать ложь от истины, рисовать по коду.

Молодой тьютор признается, что поначалу и ей самой приходилось нелегко:

— Согласиться на участие в «Информатике без розетки» меня сподвигла дочка. Ей скоро исполнится 4 годика, и всего через пару лет она тоже будет в старшей группе. Задавала себе вопрос: «Хочу ли я, чтобы мой ребенок получал такие знания? Нужны ли они?» И поняла: «Да, хочу».

Первые занятия дались тяжело. Ведь в работе воспитателя все привычно и отработано до мелочей. Но постепенно сложилась система работы, все завертелось с огромной скоростью: диагностика, конспекты, отчеты… Сейчас для Елены занятия с детьми — интересное приключение. Они сами просят поиграть в «новые игры» в свободное время. Например, на прогулке. Все задания направлены на развитие памяти, мышления и логики. И это потом поможет им в школе. Подобные навыки в информатике используются при создании программ, написании алгоритмов и кодов. В основе — простейшие задачи. А для формирования интеллектуальной базы компьютер, в общем-то, и не нужен.

Как в детском саду агрогородка Дитва Лидского района растят будущих айтишников

Прийти в IT

Главный специалист отдела общего среднего и дошкольного образования Лидского райисполкома Елена Митияс уверена в правильности выбранного направления:

— Эта инициатива исходила от ПВТ. Мы и сегодня чувствуем большую поддержку. Прежде всего в плане научно-методического обеспечения. Наши педагоги совместно с профессионалами работают над конспектами занятий с точки зрения знания дошкольной психологии, педагогики, которые мы апробируем в наших дошкольных учреждениях. В нашем районе в проекте участвуют два детских сада — в Лиде и в агрогородке Дитва. Интерес со стороны родителей очень высок. В городском садике № 40 изначально было сформировано две группы, однако по многочисленным пожеланиям родителей пришлось набрать еще одну. Прекрасно, что эти занятия нравятся самим детям.

Проект направлен и на сохранение здоровья детей. Ведь информатика здесь действительно без розетки. А новое компьютерное оборудование — исключительно для преподавателей, чтобы создавать яркие карточки с заданиями. В проекте 45 детей старшего дошкольного возраста, а с ними 4 педагога, которые прошли обучение по белорусским и зарубежным технологиям. Организаторы подчеркивают: их задача — воспитать не только будущих программистов. Ведь сегодня цифра проникает везде. Поэтому и IT-сфера объединяет самые разные профессии: от видеоинженеров до историков и медиков.

Наталья Карлюкевич, руководитель проекта «Информатика без розетки», сотрудник Парка высоких технологий, рассказала, что для старта потребовалась большая подготовительная работа:

— Мы проанализировали международный опыт англоязычных стран, в том числе США. Выделив навыки, которые необходимы и возможны для детей до шести лет, протестировали их в разрезе образовательной базы нашей страны, сотрудничая с учителями, которые преподают программирование с начальных классов. Получили одобрение Национального института образования. На данный момент у нас по стране насчитывается шесть опорных городов и пилотных проектов. И Лида — это один из тех населенных пунктов, где мы хотим развернуться достаточно широко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В стране, которая сделала ставку на IT, без сомнения, детей надо готовить к будущей профессии как можно раньше. Чуть ли не с пеленок. Детский сад в агрогородке Дитва...
 

Новости дня
Новости разные
 
«Хорошая игра и заслуженная победа». Минское «Динамо» переиграло московский «Спартак»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика