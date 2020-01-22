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Нетрезвый минчанин на угнанном самосвале врезался в дерево

22.01.2020 06:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Больше всех угону удивился водитель МАЗ — по утрам он тратил полчаса, чтобы завести автомобиль, и был уверен, что «незнающий человек» этого сделать не может. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Ночью милиция задержала мужчину, который угнал автомобиль МАЗ, припаркованный на улице Уборевича. Нетрезвый 42-летний мужчина возвращался домой после встречи с товарищем. Проходя мимо улицы Уборевича он обратил внимание на припаркованный возле обочины самосвал, в котором была не заперта дверь, а в замке зажигания находились ключи. Забравшись в МАЗ, мужчина завел его, но далеко не уехал: двигаясь задним ходом он врезался в дерево.

Содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе у мужчины составило 2,8 промилле. Права на управление транспортным средством какой-либо категории у 42-летнего минчанина не было. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Владелец угнанного автомобиля рассказал, что оставил ключи в замке зажигания, поскольку был убежден в том, что «незнающий человек» не сможет угнать машину: каждое утро он тратил по полчаса, чтобы завести автомобиль.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также совершение ДТП на минчанина составили протоколы об административных правонарушениях. Но свою оценку его действиям еще дадут следователи — мужчине грозит уголовная ответственность.

 
 
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Больше всех угону удивился водитель МАЗ - по утрам он тратил полчаса, чтобы завести автомобиль, и был уверен, что «незнающий человек» этого сделать не может.
 
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