Нетрезвый минчанин на угнанном самосвале врезался в дерево

Источник материала: Tut.by

Больше всех угону удивился водитель МАЗ — по утрам он тратил полчаса, чтобы завести автомобиль, и был уверен, что «незнающий человек» этого сделать не может. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.



Фото: пресс-служба ГУВД Мингорисполкома

Ночью милиция задержала мужчину, который угнал автомобиль МАЗ, припаркованный на улице Уборевича. Нетрезвый 42-летний мужчина возвращался домой после встречи с товарищем. Проходя мимо улицы Уборевича он обратил внимание на припаркованный возле обочины самосвал, в котором была не заперта дверь, а в замке зажигания находились ключи. Забравшись в МАЗ, мужчина завел его, но далеко не уехал: двигаясь задним ходом он врезался в дерево.

Содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе у мужчины составило 2,8 промилле. Права на управление транспортным средством какой-либо категории у 42-летнего минчанина не было. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Владелец угнанного автомобиля рассказал, что оставил ключи в замке зажигания, поскольку был убежден в том, что «незнающий человек» не сможет угнать машину: каждое утро он тратил по полчаса, чтобы завести автомобиль.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также совершение ДТП на минчанина составили протоколы об административных правонарушениях. Но свою оценку его действиям еще дадут следователи — мужчине грозит уголовная ответственность.