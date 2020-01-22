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Получится ли у вас «купляць беларускае»? Проверьте в тесте

22.01.2020 07:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Призывы «купляць беларускае» когда-то казались немодными, но уже сегодня с ходу и не определишь, в какой стране сделан тот или иной товар. FINANCE.TUT.BY отправился в один из гипермаркетов и выбрал 10 товаров для вашей проверки. Думаете, так просто сказать страну производства без ценника? Ну-ну!

 
 
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Мы выбрали для вас 10 товаров, а ваша задача просканировать их зорким глазом и понять, где они сделаны.
 
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