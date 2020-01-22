Получится ли у вас «купляць беларускае»? Проверьте в тесте

Источник материала: Tut.by

Призывы «купляць беларускае» когда-то казались немодными, но уже сегодня с ходу и не определишь, в какой стране сделан тот или иной товар. FINANCE.TUT.BY отправился в один из гипермаркетов и выбрал 10 товаров для вашей проверки. Думаете, так просто сказать страну производства без ценника? Ну-ну!