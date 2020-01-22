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Активист приковал себя цепью в гродненском суде. Вызвали МЧС, скорую и ОМОН

22.01.2020 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Местный активист, организатор акции против интеграции с Россией Николай Соляник 21 января обжаловал решение Октябрьского суда Гродно в областном суде. Районный суд назначил Солянику 45 базовых величин штрафа. Высшая инстанция оставила без изменений прежнее решение. Но еще до приговора Соляник приковал себя цепью к барьерной стойки в зале суда и отказался покидать помещение.




Как передает hrodna.life, Николая Соляник судили 23 декабря за два правонарушения по статье 23.34 КоАП РБ: за публичный призыв к несанкционированному массовому мероприятию и за непосредственное участие в несанкционированном мероприятии. Акция против интеграции Беларуси и России прошла 15 декабря и собрала около 70 человек.

В областном суде судья Соболев в начале заседания объявил перерыв до тех пор, пока прикованный цепью Николай Соляник не оставит зал суда. Сам активист отказался покидать помещение. Тогда сотрудник департамента охраны вынес деревянный барьер, к которому был прикован активист. Солянику пришлось идти следом.
 
Областной суд 21 января оставил без изменений решение Октябрьского суда Гродно, который приговорил Соляника к штрафу в 45 базовых.

Обращаться в суд высшей инстанции в Беларуси Соляник больше не собирается. Активист будет писать жалобу в Комитет по правам человека ООН. В областном суде к Солянику пришлось вызывать МЧС, чтобы освободить активиста от цепи и скорую, чтобы оказать ему медицинскую помощь.

Чтобы выдворить Соляник из суда вызвали ОМОН. На вызов приехали около 10 человек в масках.
 
В результате Михаила Соляник задержали. Автомобиль с задержанным направился в направлении Ленинского РОВД.
 
Теги: Гродно
 
 
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Местный активист, организатор акции против интеграции с Россией Николай Соляник 21 января обжаловал решение Октябрьского суда Гродно в областном суде. Районный...
 
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