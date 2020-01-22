Было - стало: угадаете, из чего был сделан дом, который теперь скрывается за дорогим фасадом?

Источник материала: Tut.by

Доказано: даже самая заурядная деревенская хата после хорошей реконструкции может претендовать на приз зрительских симпатий. У нас сегодня как раз такой случай: на берегу одного белорусского озера замечена усадьба, по виду которой никогда не определишь, что внутри нее — простой деревянный сруб. Мы выяснили, как строение выглядело несколько лет назад и что за материал использовался для его фасадов.





История большого строительства началась с приобретения участка в деревне на берегу озера. Новому владельцу достались массивный фундамент с облицовкой из камня. На нем уже стоял потемневший от времени деревянный сруб. Он показался недостаточно просторным, и поэтому обзавелся каркасной надстройкой, с обшивкой из обрезной доски.



Фото: Артур Павлов, tiggroup.by



Вид дома после надстройки второго этажа. Фото: Артур Павлов, tiggroup.by

После этого строительство было поставлено на паузу. Свою энергию владелец направил на строительство бани.



Сруб бани

Со стороны дом и баня выглядят как строения с плоской кровлей. На самом деле крыши у них наклонные. Секрет в достроенном по трем сторонам ската парапете, который и создает такой зрительный эффект.



Утепление стен бани

Через некоторое время на участке стояло уже два строения, вид которых не устраивал владельца. Он начал искать варианты для отделки фасада. Их было несколько, но выбрал он один из самых необычных — фиброцементные панели японского производства.



Текстура фиброцементной панели Nichiha. Фото: Артур Павлов, tiggroup.by

Несколько слов о материале. Панели представляют собой плиты толщиной 16 мм и размерами 3030×455 мм (есть панели меньших размеров, у них место стыка практически не заметно, но они дороже).

Материал удачно имитирует различные природные текстуры, цвет. Японцы уверяют, что материал со временем не выцветает и не портится. По крайней мере, первые фасады, сделанные в 1967 году, до сих пор чувствуют себя хорошо.

Первой обрела фасад баня. Для нее закупили панели серого цвета с «каменной» фактурой. Предварительно стены утеплили — 15 см каменной ваты. Далее установили металлическую подсистему для крепления фасадных панелей с вентзазором.











Монтаж фиброцементной панели Nichiha

Результат понравился хозяину, и он заказал проект фасада для дома. Компания, которая поставляет на белорусский рынок японские панели, разработала оригинальный дизайн — сочетание кладки серого камня (или узкого кирпича — кому как кажется) и дерева. Такое сочетание цвета и фактур позволило стилистически объединить баню и дом.



Проект фасада



Проект фасада

Фасадными работами занимались двое специалистов, им на монтаж «под ключ» понадобилось два месяца. Столько времени потребовалось на дополнительное утепление стен (200 мм утеплителя), монтаж металлической подсистемы и панелей.

Монтаж панелей с первого взгляда не очень сложный. Но есть нюансы, которые требуют внимательности и аккуратности монтажников.



Монтаж подсистемы







Сочетание каменной и древесной фактур на фасаде

Первая панель ставится на стартовую планку по периметру дома и закрепляется специальными кляммерами. Стоит отметить, что монтаж будет только в том случае беспроблемным, если подсистема собрана безупречно, строго по уровню. В противном случае возможны перекосы панелей, которые будут бросаться в глаза.

Здесь монтажники подсистему собрали на отлично, поэтому панели легли ровно, с минимальным швом в местах стыковки. На готовой стене они практически не видны и дополнительно промазаны специальным герметиком в тон панели.



Монтаж углового элемента



Фото: Артур Павлов, tiggroup.by





В итоге проект совпал с реальностью. За столь эффектный вид пришлось заплатить: метр квадратный такой облицовки стоит примерно 60 рублей, 50 рублей (за м2) стоят работы с утеплением, монтажом подсистемы и панелей.