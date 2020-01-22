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Больше не старушка. Девочка выглядела на 60 лет, но врачи помогли ей вернуть молодость

22.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15-летняя девочка-подросток из Китая выглядела на несколько десятков лет старше из-за редкой болезни. Но благодаря помощи хирургов и неравнодушных людей, которые помогли с финансами, она смогла вернуть себе молодость, рассказывает Medialeaks.ru

Девочка, которая известна как Сяо Фенг, подвергалась насмешкам в школе и чувствовала себя неуверенно из-за своей морщинистой кожи. Школьница попросила помощи у филантропа. Мужчина с другими неравнодушными людьми обеспечил ей пластическую операцию. Теперь подросток выглядит как другой человек, а главное — примерно на свой возраст. Но на этом сюрпризы для юной китаянки не закончились.

Сяо Фенг (ненастоящее имя), дочь фермеров из Китая, родилась с редкой генетической болезнью, и уже в возрасте одного года её лицо начало стремительно взрослеть. Процесс не прекращался, и в 15 лет школьница из-за обвисшей кожи и морщин напоминала бабушку. Девочка любила наносить макияж, когда была в одиночестве, но ни разу не осмелилась сделать ни одного селфи, рассказывает Daily Mail. О дружбе со сверстниками тоже оставалось лишь мечтать.


— Никто не хочет играть со мной, и только голуби согласны быть со мной рядом, потому что они не могут плохо ко мне относиться или думать, что я уродливая, — говорила девочка.

Когда Сяо училась в начальной школе, незнакомые люди частенько принимали ее за родительницу кого-то из учеников. А во время поездок в город (семья живет в сельской местности) окружающие люди открыто обсуждали внешность ребенка, рассказал отец Фенг. Нежелание окружающих по-доброму относиться к девочке в итоге привело к тому, что после окончания средних классов юная китаянка решила не продолжать учебу — настолько она боялась встречи с новыми одноклассниками.

Впрочем, девочка не была намерена полностью сдаваться и попросила о помощи Го Миньи, заместителя председателя крупной общественной организации «Всекитайская федерация профсоюзов» и филантропа.


«Мне 15 лет, но у меня лицо 60-летней женщины… Дядюшка Го, как же я хочу вернуться к нормальной жизни и не быть вынужденной избегать внимания людей или ощущать, как меня преследует шепот одноклассников», — говорилось в письме подростка.

Сначала Го Миньи договорился с клиникой пластической хирургии о 70-процентной скидке на операцию для Сяо. А чтобы небогатая семья девочки могла внести оставшуюся сумму в 150 тысяч юаней (примерно 46 335 белорусских рублей), мужчина отправился с Фенг и ее семьей на улицы города Шэньян собирать пожертвования.

Также Го Миньи устроил благотворительный марафон, все средства с которого пошли подростку. Неравнодушные люди собрали для школьницы даже больше, чем было необходимо, — итог превысил 190 тысяч юаней (примерно 58 691 белорусских рублей).

Сяо же начала проходить медицинские тесты в клинике. Специалисты диагностировали девочке прогерию — генетическую особенность, из-за которой происходит преждевременное старение организма. Правда, подростку повезло, ведь в отличие от многих других людей с таким же недугом, в ее случае болезнь затронула лишь кожу.


Операцию китаянке сделали 29 декабря. На ней присутствовали десять хирургов, три анестезиолога и пять медсестер, уточнили в больнице. Врачи удалили девочке лишнюю кожу, изменили форму носа, рта и бровей. Клиника показала журналистам фото до и после вмешательства, чтобы продемонстрировать разницу.

Девочка впервые увидела свое лицо 20 января на пресс-конференции клиники, ведь до этого медики не разрешали смотреться ей в зеркало. В торжественной обстановке, со зрителями и сценой, девочка взглянула на себя и расплакалась. Такие же эмоции были у родителей.

— Сегодня самый счастливый день в жизни моей дочери. В ночь, когда Сяо Фенг делали операцию, я спал самым крепким сном, потому что верил: доктора смогут вылечить мою дочь и помогут ей счастливо жить и учиться, — сказал отец школьницы.

Клиника в итоге решила не брать с семьи средства за операцию. Руководство медучреждения сочло, что будет лучше, если Сяо потратит пожертвования на реабилитацию после хирургического вмешательства и в будущем — на учебу.

 
 
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15-летняя девочка-подросток из Китая выглядела на несколько десятков лет старше из-за редкой болезни. Но благодаря помощи хирургов и неравнодушных людей, которые...
 
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