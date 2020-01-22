Показываем, как сейчас выглядят звезды тенниса 90-х

Источник материала: Tut.by

Помните обладающего пышной шевелюрой Андре Агасси, харизматичного Бориса Беккера и яркого Марата Сафина? А знаете, как звезды мужского тенниса 90-х выглядят сейчас? SPORT.TUT.BY собрал самых ярких игроков десятилетия в одной галерее и делится вами их фотографиями, разница между которыми более 20 лет.

Фото: Reuters, личные страницы в Instagram