«Пластик» с запахом малины. Какие новые карточки предложили банки за последнее время

Пахнущий «пластик», карта для будущих или молодых мам, а также дорогие премиальные карты — FINANCE.TUT.BY составил список новых банковских карточек, которые появились в последнее время, и узнал, во сколько обойдется их выпуск.
В таблице указана информация по личным дебетовым картам.
Название банка, карта
Описание карты
Стоимость
Банк Дабрабыт,
Visa Gold Pay Wave «Матуля»
Карта для будущих и молодых мам, созданная банком совместно с Visa и Мама PRO.
Предусмотрен кешбэк 2% при оплате в специализированных магазинах для детей и мам, при оплате других товаров — 0.5%. Скидка на товары в сети партнеров — до 20%.
Также с картой можно участвовать в мероприятиях Мама PRO.
Партнеры: частная школа и сад «Перемена», детский магазин SuomiKids, интернет-магазин 21vek.by, развлекательный центр «Базиллион», курсы Мама PRO, физкультурно-оздоровительные программы клуба «Мама-Супер!», детский салон красоты Pastelle kids, медицинский центр «Эксана», магазин белья для беременных «ФЭСТ» и др.
Выпуск и обслуживание бесплатно сроком на 3 года. Также бесплатно можно оформить дополнительную карту Visa Classic.
Белагропромбанк,
БЕЛКАРТ с чипом EMV
Карта с повышенным уровнем безопасности операций и расширенной функциональностью.
Теперь ей можно рассчитываться бесконтактно, а чип, в отличие от магнитной полосы, гораздо меньше подвержен воздействию.
Выпускается в бел. рублях и расчет возможен только на территории Беларуси.
3 рубля за весь срок обслуживания (3 года).
Беларусбанк,
БЕЛКАРТ с микропроцессором
С 14 января банк выпускает карту с микропроцессором стандарта EMV с приложением АО «Национальная система платежных карт». Она является оператором национальной платежной системы «Мир» РФ. Такой картой можно рассчитываться в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее партнерах — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.
Предусмотрен кешбэк 3% от покупки билетов на поезда БелЖД.
Бесплатно на 5 лет.
Карта выпускается в белорусских рублях, бесконтактная.
Можно выпустить бесплатно дополнительную такую же карту на срок до 35 месяцев.
Белгазпромбанк,
Mastercard Black Edition
Карточка подходит для путешествий.
Есть специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard.
Услуга Mastercard Concierge по поиску информации и организации мероприятий (24/7).
Уникальный пакет страхования от «Кентавр» (до 1126 дней).
Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay.
Доступ к более чем 1000 бизнес-залов в больше 400 аэропортах по всему миру.
Можно выпустить расчетную карту UnionPay Platinum (основную или дополнительную) за 68 BYN, а также оформить на карту кредит.
Выпуск — 400 руб., обслуживание — бесплатно. Срок действия — до 3 лет.
Идея Банк,
Visa Classic «Виртуальная карта»
Предусмотрен кешбэк 0.5% за безналичные операции.
Можно бесплатно переводить деньги с карточек других банков через ЕРИП (не более 500 руб. в месяц).
Оформляется в интернет-банке или моб. приложении бесплатно на 1 год.
БСБ Банк,
Mastercard World Black Edition
Премиальная карта.
По ней предусмотрены привилегии, скидки и специальные предложения от Mastercard.
Возможность расплачиваться с помощью Samsung Pay или Apple Pay.
Страховой полис «экстремальные виды спорта» на 50 дней пребывания за границей.
2 купона на трансфер Минск-аэропорт «Минск-2» или аэропорт-«Минск-2».
Консьерж-сервис.
Lounge Key и возможность снимать наличные (до 2200 руб.) за границей без комиссии.
Обслуживание 500 руб. в год, срок действия — 2 года.
Можно выпустить бесплатно 2 дополнительные карты: Mastercard Standard, Mastercard Standard Моцная, Mastercard Gold на выбор.
БПС-Сбербанк,
Visa Gold Rewards «LaCard»
Специальная карта для шопинга. Банк выпустил ее совместно с онлайн-магазином Lamoda.
Карта в двух цветах и двух запахах: белая с ароматом малины, черная — с ароматом мяты.
При предоплате на сайте предусмотрен кешбэк 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб.
Если расплачиваться в пункте выдачи, кешбэки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.
Кроме этого, в салонах красоты и SPA кешбэк 3%, от остальных покупок — 0.5%. Также с картой доступны скидки и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.
Есть функция рассрочки от 3 до 5 месяцев.
Стоимость выпуска — 0.03 руб. Если рассчитываться в месяц на 360 руб. или при таком же среднедневном остатке, обслуживание бесплатно. Иначе — 1 руб./месяц.
Срок действия — 3 года.
Название банка, карта, стоимость
Описание карты
Банк Дабрабыт,
Visa Gold Pay Wave «Матуля»
Выпуск и обслуживание бесплатно сроком на 3 года. Также бесплатно можно оформить дополнительную карту Visa Classic.
Карта для будущих и молодых мам, созданная банком совместно с Visa и Мама PRO.
Предусмотрен кешбэк 2% при оплате в специализированных магазинах для детей и мам, при оплате других товаров — 0.5%. Скидка на товары в сети партнеров — до 20%.
Также с картой можно участвовать в мероприятиях Мама PRO.
Партнеры: частная школа и сад «Перемена», детский магазин SuomiKids, интернет-магазин 21vek.by, развлекательный центр «Базиллион», курсы Мама PRO, физкультурно-оздоровительные программы клуба «Мама-Супер!», детский салон красоты Pastelle kids, медицинский центр «Эксана», магазин белья для беременных «ФЭСТ» и др.
Белагропромбанк,
БЕЛКАРТ с чипом EMV
3 рубля за весь срок обслуживания (3 года).
Карта с повышенным уровнем безопасности операций и расширенной функциональностью.
Теперь ей можно рассчитываться бесконтактно, а чип, в отличие от магнитной полосы, гораздо меньше подвержен воздействию.
Выпускается в бел. рублях и расчет возможен только на территории Беларуси.
Беларусбанк,
БЕЛКАРТ с микропроцессором
Бесплатно на 5 лет.
Карта выпускается в белорусских рублях, бесконтактная.
Можно выпустить бесплатно дополнительную такую же карту на срок до 35 месяцев.
С 14 января банк выпускает карту с микропроцессором стандарта EMV с приложением АО «Национальная система платежных карт». Она является оператором национальной платежной системы «Мир» РФ. Такой картой можно рассчитываться в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее партнерах — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.
Предусмотрен кешбэк 3% от покупки билетов на поезда БелЖД.
Белгазпромбанк,
Mastercard Black Edition
Выпуск — 400 руб., обслуживание — бесплатно. Срок действия — до 3 лет.
Карточка подходит для путешествий.
Есть специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard.
Услуга Mastercard Concierge по поиску информации и организации мероприятий (24/7).
Уникальный пакет страхования от «Кентавр» (до 1126 дней).
Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay.
Доступ к более чем 1000 бизнес-залов в больше 400 аэропортах по всему миру.
Можно выпустить расчетную карту UnionPay Platinum (основную или дополнительную) за 68 BYN, а также оформить на карту кредит.
Идея Банк,
Visa Classic «Виртуальная карта»
Оформляется в интернет-банке или моб. приложении бесплатно на 1 год.
Предусмотрен кешбэк 0.5% за безналичные операции.
Можно бесплатно переводить деньги с карточек других банков через ЕРИП (не более 500 руб. в месяц)
БСБ Банк,
Mastercard World Black Edition
Обслуживание 500 руб. в год, срок действия — 2 года.
Можно выпустить бесплатно 2 дополнительные карты: Mastercard Standard, Mastercard Standard Моцная, Mastercard Gold на выбор.
Премиальная карта.
По ней предусмотрены привилегии, скидки и специальные предложения от Mastercard.
Возможность расплачиваться с помощью Samsung Pay или Apple Pay.
Страховой полис «экстремальные виды спорта» на 50 дней пребывания за границей.
2 купона на трансфер Минск-аэропорт «Минск-2» или аэропорт-«Минск-2».
Консьерж-сервис.
Lounge Key и возможность снимать наличные (до 2200 руб.) за границей без комиссии.
БПС-Сбербанк,
Visa Gold Rewards «LaCard»
Стоимость выпуска — 0.03 руб. Если рассчитываться в месяц на 360 руб. или при таком же среднедневном остатке, обслуживание бесплатно. Иначе — 1 руб./месяц.
Срок действия — 3 года.
Специальная карта для шопинга. Банк выпустил ее совместно с онлайн-магазином Lamoda.
Карта в двух цветах и двух запахах: белая с ароматом малины, черная — с ароматом мяты.
При предоплате на сайте предусмотрен кешбэк 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб.
Если расплачиваться в пункте выдачи, кешбэки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.
Кроме этого, в салонах красоты и SPA кешбэк 3%, от остальных покупок — 0.5%. Также с картой доступны скидки и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.
Есть функция рассрочки от 3 до 5 месяцев.
Вот главные особенности новых продуктов:
в Банке Дабрабыт сегодня можно выпустить пока еще единственную в своем роде карточку для молодых и будущих мам (и в принципе для родителей) и причем совершенно бесплатно. По ней предусмотрен кешбэк до 2% и скидки — до 20%.
БПС-Сбербанк презентовал карту для шопинга с запахом. Выпускается «пластик» в двух цветах и с двумя ароматами на выбор. По ней предусмотрен кешбэк до 10% и даже есть функция рассрочки — от 3 до 5 месяцев.
Идея Банк пополнил ряды банков, которые выпускают виртуальные карты. Она бесплатная и есть кешбэк 0,5% за безналичные операции.
В Белгазпромбанке и БСБ Банке появились премиальные карты Mastercard Black Edition. По ним предусмотрены привилегии, скидки и специальные предложения от Mastercard, доступы в бизнес-залы аэропортов, страховки, индивидуальная поддержка и многое другое. Стоимость — соответствующая, 400−500 руб.
Белагропромбанк и Беларусбанк предлагают «пластик» БЕЛКАРТ с микропроцессором. В карте Белагропромбанка эта функция позволяется оплачивать покупки бесконтактным способом, а в Беларусбанке также рассчитываться в сети «Мир» и ее партнерах — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции. Кроме того, есть кешбэк 3% от покупки билетов на поезда БелЖД.