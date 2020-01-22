«Пластик» с запахом малины. Какие новые карточки предложили банки за последнее время

Название банка, карта, стоимость Описание карты

Банк Дабрабыт, Visa Gold Pay Wave «Матуля» Выпуск и обслуживание бесплатно сроком на 3 года. Также бесплатно можно оформить дополнительную карту Visa Classic. Карта для будущих и молодых мам, созданная банком совместно с Visa и Мама PRO. Предусмотрен кешбэк 2% при оплате в специализированных магазинах для детей и мам, при оплате других товаров — 0.5%. Скидка на товары в сети партнеров — до 20%. Также с картой можно участвовать в мероприятиях Мама PRO. Партнеры: частная школа и сад «Перемена», детский магазин SuomiKids, интернет-магазин 21vek.by, развлекательный центр «Базиллион», курсы Мама PRO, физкультурно-оздоровительные программы клуба «Мама-Супер!», детский салон красоты Pastelle kids, медицинский центр «Эксана», магазин белья для беременных «ФЭСТ» и др.

Белагропромбанк, БЕЛКАРТ с чипом EMV 3 рубля за весь срок обслуживания (3 года). Карта с повышенным уровнем безопасности операций и расширенной функциональностью. Теперь ей можно рассчитываться бесконтактно, а чип, в отличие от магнитной полосы, гораздо меньше подвержен воздействию. Выпускается в бел. рублях и расчет возможен только на территории Беларуси.

Беларусбанк, БЕЛКАРТ с микропроцессором Бесплатно на 5 лет. Карта выпускается в белорусских рублях, бесконтактная. Можно выпустить бесплатно дополнительную такую же карту на срок до 35 месяцев. С 14 января банк выпускает карту с микропроцессором стандарта EMV с приложением АО «Национальная система платежных карт». Она является оператором национальной платежной системы «Мир» РФ. Такой картой можно рассчитываться в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее партнерах — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции. Предусмотрен кешбэк 3% от покупки билетов на поезда БелЖД.

Белгазпромбанк, Mastercard Black Edition Выпуск — 400 руб., обслуживание — бесплатно. Срок действия — до 3 лет. Карточка подходит для путешествий. Есть специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard. Услуга Mastercard Concierge по поиску информации и организации мероприятий (24/7). Уникальный пакет страхования от «Кентавр» (до 1126 дней). Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay. Доступ к более чем 1000 бизнес-залов в больше 400 аэропортах по всему миру. Можно выпустить расчетную карту UnionPay Platinum (основную или дополнительную) за 68 BYN, а также оформить на карту кредит.

Идея Банк, Visa Classic «Виртуальная карта» Оформляется в интернет-банке или моб. приложении бесплатно на 1 год. Предусмотрен кешбэк 0.5% за безналичные операции. Можно бесплатно переводить деньги с карточек других банков через ЕРИП (не более 500 руб. в месяц)

БСБ Банк, Mastercard World Black Edition Обслуживание 500 руб. в год, срок действия — 2 года. Можно выпустить бесплатно 2 дополнительные карты: Mastercard Standard, Mastercard Standard Моцная, Mastercard Gold на выбор. Премиальная карта. По ней предусмотрены привилегии, скидки и специальные предложения от Mastercard. Возможность расплачиваться с помощью Samsung Pay или Apple Pay. Страховой полис «экстремальные виды спорта» на 50 дней пребывания за границей. 2 купона на трансфер Минск-аэропорт «Минск-2» или аэропорт-«Минск-2». Консьерж-сервис. Lounge Key и возможность снимать наличные (до 2200 руб.) за границей без комиссии.