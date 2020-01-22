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«Пластик» с запахом малины. Какие новые карточки предложили банки за последнее время

22.01.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пахнущий «пластик», карта для будущих или молодых мам, а также дорогие премиальные карты — FINANCE.TUT.BY составил список новых банковских карточек, которые появились в последнее время, и узнал, во сколько обойдется их выпуск.


фото с сайта: pixabay.com

В таблице указана информация по личным дебетовым картам.

Название банка, карта

Описание карты

Стоимость

Банк Дабрабыт,

Visa Gold Pay Wave «Матуля»

Карта для будущих и молодых мам, созданная банком совместно с Visa и Мама PRO.

Предусмотрен кешбэк 2% при оплате в специализированных магазинах для детей и мам, при оплате других товаров — 0.5%. Скидка на товары в сети партнеров — до 20%.

Также с картой можно участвовать в мероприятиях Мама PRO.

Партнеры: частная школа и сад «Перемена», детский магазин SuomiKids, интернет-магазин 21vek.by, развлекательный центр «Базиллион», курсы Мама PRO, физкультурно-оздоровительные программы клуба «Мама-Супер!», детский салон красоты Pastelle kids, медицинский центр «Эксана», магазин белья для беременных «ФЭСТ» и др.

Выпуск и обслуживание бесплатно сроком на 3 года. Также бесплатно можно оформить дополнительную карту Visa Classic.

Белагропромбанк,

БЕЛКАРТ с чипом EMV

Карта с повышенным уровнем безопасности операций и расширенной функциональностью.

Теперь ей можно рассчитываться бесконтактно, а чип, в отличие от магнитной полосы, гораздо меньше подвержен воздействию.

Выпускается в бел. рублях и расчет возможен только на территории Беларуси.

3 рубля за весь срок обслуживания (3 года).

Беларусбанк,

БЕЛКАРТ с микропроцессором

С 14 января банк выпускает карту с микропроцессором стандарта EMV с приложением АО «Национальная система платежных карт». Она является оператором национальной платежной системы «Мир» РФ. Такой картой можно рассчитываться в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее партнерах — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.

Предусмотрен кешбэк 3% от покупки билетов на поезда БелЖД.

Бесплатно на 5 лет.

Карта выпускается в белорусских рублях, бесконтактная.

Можно выпустить бесплатно дополнительную такую же карту на срок до 35 месяцев.

Белгазпромбанк,

Mastercard Black Edition

Карточка подходит для путешествий.

Есть специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard.

Услуга Mastercard Concierge по поиску информации и организации мероприятий (24/7).

Уникальный пакет страхования от «Кентавр» (до 1126 дней).

Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay.

Доступ к более чем 1000 бизнес-залов в больше 400 аэропортах по всему миру.

Можно выпустить расчетную карту UnionPay Platinum (основную или дополнительную) за 68 BYN, а также оформить на карту кредит.

Выпуск — 400 руб., обслуживание — бесплатно. Срок действия — до 3 лет.

Идея Банк,

Visa Classic «Виртуальная карта»

Предусмотрен кешбэк 0.5% за безналичные операции.

Можно бесплатно переводить деньги с карточек других банков через ЕРИП (не более 500 руб. в месяц).

Оформляется в интернет-банке или моб. приложении бесплатно на 1 год.

БСБ Банк,

Mastercard World Black Edition

Премиальная карта.

По ней предусмотрены привилегии, скидки и специальные предложения от Mastercard.

Возможность расплачиваться с помощью Samsung Pay или Apple Pay.

Страховой полис «экстремальные виды спорта» на 50 дней пребывания за границей.

2 купона на трансфер Минск-аэропорт «Минск-2» или аэропорт-«Минск-2».

Консьерж-сервис.

Lounge Key и возможность снимать наличные (до 2200 руб.) за границей без комиссии.

Обслуживание 500 руб. в год, срок действия — 2 года.

Можно выпустить бесплатно 2 дополнительные карты: Mastercard Standard, Mastercard Standard Моцная, Mastercard Gold на выбор.

БПС-Сбербанк,

Visa Gold Rewards «LaCard»

Специальная карта для шопинга. Банк выпустил ее совместно с онлайн-магазином Lamoda.

Карта в двух цветах и двух запахах: белая с ароматом малины, черная — с ароматом мяты.

При предоплате на сайте предусмотрен кешбэк 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб.

Если расплачиваться в пункте выдачи, кешбэки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.

Кроме этого, в салонах красоты и SPA кешбэк 3%, от остальных покупок — 0.5%. Также с картой доступны скидки и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.

Есть функция рассрочки от 3 до 5 месяцев.

Стоимость выпуска — 0.03 руб. Если рассчитываться в месяц на 360 руб. или при таком же среднедневном остатке, обслуживание бесплатно. Иначе — 1 руб./месяц.

Срок действия — 3 года.

Название банка, карта, стоимость

Описание карты

Банк Дабрабыт,

Visa Gold Pay Wave «Матуля»

Выпуск и обслуживание бесплатно сроком на 3 года. Также бесплатно можно оформить дополнительную карту Visa Classic.

Карта для будущих и молодых мам, созданная банком совместно с Visa и Мама PRO.

Предусмотрен кешбэк 2% при оплате в специализированных магазинах для детей и мам, при оплате других товаров — 0.5%. Скидка на товары в сети партнеров — до 20%.

Также с картой можно участвовать в мероприятиях Мама PRO.

Партнеры: частная школа и сад «Перемена», детский магазин SuomiKids, интернет-магазин 21vek.by, развлекательный центр «Базиллион», курсы Мама PRO, физкультурно-оздоровительные программы клуба «Мама-Супер!», детский салон красоты Pastelle kids, медицинский центр «Эксана», магазин белья для беременных «ФЭСТ» и др.

Белагропромбанк,

БЕЛКАРТ с чипом EMV

3 рубля за весь срок обслуживания (3 года).

Карта с повышенным уровнем безопасности операций и расширенной функциональностью.

Теперь ей можно рассчитываться бесконтактно, а чип, в отличие от магнитной полосы, гораздо меньше подвержен воздействию.

Выпускается в бел. рублях и расчет возможен только на территории Беларуси.

Беларусбанк,

БЕЛКАРТ с микропроцессором

Бесплатно на 5 лет.

Карта выпускается в белорусских рублях, бесконтактная.

Можно выпустить бесплатно дополнительную такую же карту на срок до 35 месяцев.

С 14 января банк выпускает карту с микропроцессором стандарта EMV с приложением АО «Национальная система платежных карт». Она является оператором национальной платежной системы «Мир» РФ. Такой картой можно рассчитываться в сети обслуживания платежной системы «Мир» и ее партнерах — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции.

Предусмотрен кешбэк 3% от покупки билетов на поезда БелЖД.

Белгазпромбанк,

Mastercard Black Edition

Выпуск — 400 руб., обслуживание — бесплатно. Срок действия — до 3 лет.

Карточка подходит для путешествий.

Есть специальные предложения для премиальных и элитных карточек Mastercard.

Услуга Mastercard Concierge по поиску информации и организации мероприятий (24/7).

Уникальный пакет страхования от «Кентавр» (до 1126 дней).

Можно подключить карту к Apple Pay или Samsung Pay.

Доступ к более чем 1000 бизнес-залов в больше 400 аэропортах по всему миру.

Можно выпустить расчетную карту UnionPay Platinum (основную или дополнительную) за 68 BYN, а также оформить на карту кредит.

Идея Банк,

Visa Classic «Виртуальная карта»

Оформляется в интернет-банке или моб. приложении бесплатно на 1 год.

Предусмотрен кешбэк 0.5% за безналичные операции.

Можно бесплатно переводить деньги с карточек других банков через ЕРИП (не более 500 руб. в месяц)

БСБ Банк,

Mastercard World Black Edition

Обслуживание 500 руб. в год, срок действия — 2 года.

Можно выпустить бесплатно 2 дополнительные карты: Mastercard Standard, Mastercard Standard Моцная, Mastercard Gold на выбор.

Премиальная карта.

По ней предусмотрены привилегии, скидки и специальные предложения от Mastercard.

Возможность расплачиваться с помощью Samsung Pay или Apple Pay.

Страховой полис «экстремальные виды спорта» на 50 дней пребывания за границей.

2 купона на трансфер Минск-аэропорт «Минск-2» или аэропорт-«Минск-2».

Консьерж-сервис.

Lounge Key и возможность снимать наличные (до 2200 руб.) за границей без комиссии.

БПС-Сбербанк,

Visa Gold Rewards «LaCard»

Стоимость выпуска — 0.03 руб. Если рассчитываться в месяц на 360 руб. или при таком же среднедневном остатке, обслуживание бесплатно. Иначе — 1 руб./месяц.

Срок действия — 3 года.

Специальная карта для шопинга. Банк выпустил ее совместно с онлайн-магазином Lamoda.

Карта в двух цветах и двух запахах: белая с ароматом малины, черная — с ароматом мяты.

При предоплате на сайте предусмотрен кешбэк 10% с каждого чека минимум на 100 руб. и 6% — от 50 руб.

Если расплачиваться в пункте выдачи, кешбэки будут 5% и 3% в зависимости от суммы.

Кроме этого, в салонах красоты и SPA кешбэк 3%, от остальных покупок — 0.5%. Также с картой доступны скидки и подарки в кафе, ресторанах, барбершопах, спортивных и медицинских центрах.

Есть функция рассрочки от 3 до 5 месяцев.

Вот главные особенности новых продуктов:

  • в Банке Дабрабыт сегодня можно выпустить пока еще единственную в своем роде карточку для молодых и будущих мам (и в принципе для родителей) и причем совершенно бесплатно. По ней предусмотрен кешбэк до 2% и скидки — до 20%.
  • БПС-Сбербанк презентовал карту для шопинга с запахом. Выпускается «пластик» в двух цветах и с двумя ароматами на выбор. По ней предусмотрен кешбэк до 10% и даже есть функция рассрочки — от 3 до 5 месяцев.
  • Идея Банк пополнил ряды банков, которые выпускают виртуальные карты. Она бесплатная и есть кешбэк 0,5% за безналичные операции.
  • В Белгазпромбанке и БСБ Банке появились премиальные карты Mastercard Black Edition. По ним предусмотрены привилегии, скидки и специальные предложения от Mastercard, доступы в бизнес-залы аэропортов, страховки, индивидуальная поддержка и многое другое. Стоимость — соответствующая, 400−500 руб.
  • Белагропромбанк и Беларусбанк предлагают «пластик» БЕЛКАРТ с микропроцессором. В карте Белагропромбанка эта функция позволяется оплачивать покупки бесконтактным способом, а в Беларусбанке также рассчитываться в сети «Мир» и ее партнерах — в России, Армении, Казахстане, Кыргызстане и Турции. Кроме того, есть кешбэк 3% от покупки билетов на поезда БелЖД.
 
Теги: Минск
 
 
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Пахнущий «пластик», карта для будущих или молодых мам, а также карта для расчетов в системе «Мир» - FINANCE.TUT.BY составил список новых банковских карточек, которые...
 
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