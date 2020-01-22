21 января около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Загоры Волковысского района.
В результате закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается,
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В деревне Загоры под Волковыском горел жилой дом
22.01.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
21 января около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Загоры Волковысского района.
В результате закопчены стены, потолок. Причина пожара устанавливается,
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21 января около 16 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре жилого дома в д. Загоры Волковысского района. В...
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