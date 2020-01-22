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Под Могилевом подростки угнали и разбили BMW

22.01.2020 09:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Могилевом подростки угнали и разбили BMW
Следственный комитет РБ

К матери 13-летнего подростка на автомобиле BMW в аг. Речки Могилевского района приехали гости. Молодой человек предложил своим двум знакомым прокатиться.

Около 3 часов ночи, когда все уснули, несовершеннолетний взял ключ зажигания из кармана куртки владельца и передал их старшему другу. Парни вытолкали машину из двора, а затем поехали в Могилёв, где несколько часов ездили по улицам города.

В районе 7 утра несовершеннолетний водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. Молодые люди не пострадали, но автомобиль получил существенные повреждения. С места происшествия дети скрылись, но их вскоре задержали. 

В отношении 16-летнего и 17-летнего парней за совершение угона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 Уголовного кодекса. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

В связи с не достижением возраста привлечения к уголовной ответственности материалы в отношении 13-летнего подростка направлены в милицию. 

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