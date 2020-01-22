Под Могилевом подростки угнали и разбили BMW

Источник материала: Аргументы и факты

К матери 13-летнего подростка на автомобиле BMW в аг. Речки Могилевского района приехали гости. Молодой человек предложил своим двум знакомым прокатиться.

Около 3 часов ночи, когда все уснули, несовершеннолетний взял ключ зажигания из кармана куртки владельца и передал их старшему другу. Парни вытолкали машину из двора, а затем поехали в Могилёв, где несколько часов ездили по улицам города.

В районе 7 утра несовершеннолетний водитель не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. Молодые люди не пострадали, но автомобиль получил существенные повреждения. С места происшествия дети скрылись, но их вскоре задержали.

В отношении 16-летнего и 17-летнего парней за совершение угона возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.214 Уголовного кодекса. Молодые люди ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.