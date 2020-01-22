Источник материала: Маяк Преднепровья

В ОАО «Воронино» подвели итоги работы за 2019 год и защитили программные мероприятия по перспективному развитию на 2020 год. В мероприятии приняли участие специалисты управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома.





В основе финансовой стабильности предприятия — получение выручки. Сельские труженики были нацелены на получение высоких показателей как в животноводстве, так и растениеводстве. Но удалось сделать далеко не все. На результатах сказались погодные условия, недополучение урожая зерновых культур и зерна кукурузы. И, как следствие, зерна реализовали меньше предыдущего года. По остальным позициям выручка возросла.

— В текущем году упор будет сделан на основные культуры производства, от которых сможем иметь стабильное поступление денежной выручки, — отметил директор ОАО «Воронино» Сергей Лапунов. — Так, в 2,5 раза увеличим площади посева кукурузы на зерно. А валовой сбор зерна этой культуры рассчитываем получить почти в 3 раза больше.

Большой задел в хозяйстве сделан с осени. Озимые зерновые посеяны на площади 1094 гектара. Также на 55 гектаров больше посеяли рапса и сурепицы. Осенне-полевые работы проведены в технологические сроки, при выполнении всех агротехнических мероприятий.

Кроме того, уже проведена вспашка под ранние яровые зерновые культуры на площади свыше 1000 гектаров. Во время весенне-полевых работ еще необходимо вспахать 800 гектаров земли под кукурузу и однолетние травы, внести минеральные и органические удобрения под посевные площади.

Безусловно, работа предстоит большая и напряженная. Взятые обязательства серьезные. Самое пристальное внимание будет обращено на качество семенного материала. Засыпка семян была произведена в полном объеме, сейчас их проверят на кондиционность. Решается вопрос с элитхозами по сортозаменяемости.

В ОАО «Воронино» в прошлые годы валовой сбор зерна составлял 8 тысяч тонн. В текущем году запланировано получить зерна вместе с кукурузой почти 6 тысяч тонн.

В ОАО «Воронино» думают о перспективах развития, поэтому планируют в будущем заняться выращиванием семенников многолетних трав. Земель в хозяйстве недостаточно, но выход есть — перезалужение и разработка пойм Днепра около деревни Воронино. В этом плане подвижки есть. Уже проведены мелиоративные работы на площади 190 гектаров. Своими силами вспахали 70 гектаров луга и внесли органику. На этих площадях планируют посеять викоовсяную смесь, чтобы получить первоклассный корм.

Займутся в хозяйстве более серьезно и однолетними травянистыми культурами. 200 га засеют пайзой. Сельчане рассчитывают получить три укоса трав.

Для успешного выполнения планов в животноводстве необходимо подготовить хорошую кормовую базу. На следующий зимне-стойловый период предстоит заготовить 9820 тонн кормовых единиц, что на 2000 тонн больше прошлогоднего. Необходимо увеличить количество сенажа, силоса, соломы, зернофуража. Таким образом, задел для животноводства будет сделан неплохой.

В производстве товарной продукции 70% занимает отрасль животноводства. И здесь есть определенные достижения и успехи. Темп роста валовой продукции из года в год увеличивается. Так, если в 2018 году произведено 4022 тонны молока, то в 2019 году — 4145 тонн. В текущем году запланировано получить уже 4 тысячи 513 тонн. Удой на корову составит 4088 килограммов. Кроме того, на 240 голов увеличится в этом году численность КРС. Нет сомнения, что на эти показатели сельские труженики выйдут.

То же самое ожидается и по производству продукции выращивания КРС, которая должна составить 508 тонн, или 157% к уровню прошлого года. Возрастут и среднесуточные привесы. Но при этом есть одно условие — слаженная работа ветеринарной и зоотехнической служб, ответственность каждого на своем рабочем месте. Тогда удастся не только вложиться в нормативы, но и сократить непроизвольное выбытие скота.

Как отметил заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Сергей Красиков, нужно улучшать качественные показатели, соблюдать технологию и получать товарную продукцию — молоко сортом экстра, мясо высшей упитанности. Тогда будет складываться баланс доходов и расходов, а главное, у сельских тружеников увеличится заработная плата.

Также шла речь о подготовке к весенне-посевной кампании. Уже сейчас на ремонт техники нужно изыскать около 60 тысяч рублей. Имеются проблемы с ремонтом посевного агрегата, который используется 14-й сезон. Механизаторов для проведения весенне-полевых работ достаточно. Необходимая сельскохозяйственная техника тоже имеется. В настоящее время в хозяйстве есть вакансии ветврачей, инженера-энергетика, зоотехника. В этом плане проводится определенная профориентационная работа.

В целом весенне-посевную кампанию труженики ОАО «Воронино» намерены провести качественно и в оптимальные сжатые сроки.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.