И зверям вкусно, и для экологии полезно: как в Минске используют елки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Елкам в Минске не дают превратиться в мусор и находят полезное применение. Питомцам столичного зоопарка хвойные ветви добавляют в рацион. Также отслужившие деревья превращают в органическое удобрение, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

В зоопарке новогодний праздник продолжается. Дикие кошки наслаждаются ароматом хвои, олень с аппетитом жует, а зубренок не прочь почесать рога. И новая игрушка, и полезное лакомство. В Минский зоопарк ели привозят предприниматели, которые не успели распродать новогодний запас. В этот раз сразу несколько фур. Однако от посетителей деревья больше не принимают. «Ведь все высохшее, и полезных веществ нет. А вот частные предприниматели привозят нереализованный товар. Елки свежие, пахнут. На них нет остатков дождика, мишуры», – сказала сотрудник Минского зоопарка Елена Бодрова.

Так что же делать с елками , которые на празднике все-таки побывали? В одном из дворов с атрибутом праздника распрощались, как только он начал осыпаться. По просьбе коммунальщиков аккуратно сложили на площадке для мусора. Собирать елки по всему Минску коммунальщики будут до конца января. Приедут и в частный сектор.

После новогодних праздников в Минске выбрасывают около 40 тысяч елей. Раньше их вывозили на свалку и там закапывали в землю вместе с другими бытовыми отходами. Это не самый экологичный вариант. Поэтому в этом году ели впервые массово отправили на переработку.

Здесь гора из новогодних деревьев мгновенно превращается в измельченную древесину. Только в Минске это почти 200 тонн сырья. «Мы смотрим, если фракция содержит много зеленых иголок, которые подлежат компостированию, тогда это идет на компост», – рассказал начальник участка по переработке отходов Геннадий Лавренчик.

Щепа станет топливом для мусороперерабатывающего завода. Часть пойдет на отсыпку дорожек и оформление столичных клумб. В следующем году к массовой переработке новогодних елей присоединятся и другие регионы страны.