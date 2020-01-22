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В Италии распродают 90 домов по € 1
Источник материала: Партизан
В итальянской коммуне Бизача 90 исторических зданий выставили на продажу. Стоимость каждого из них составляет всего € 1. Об этом сообщает
Подобным методом власти пытаются привлечь в городок людей, чтобы он окончательно не опустел. Единственное требование - отремонтировать недвижимость.
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В итальянской коммуне Бизача 90 исторических зданий выставили на продажу. Стоимость каждого из них составляет всего € 1. Об этом сообщает CNN travel.
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