В Беларуси проверяют тепловизором пассажиров из стран с новым коронавирусом

"Еврорадио" . Пассажиров из стран, где распространяется новый коронавирус, проверяют с помощью тепловизора. Также белорусов, выезжающих за границу, предупреждают через туроператоров, передает





Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. В начале января медики обнаружили возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. Источник инфекции до сих пор не обнаружен. Сообщается лишь, что большинство выявленных больных посещали оптовый рынок морепродуктов в Ухане.





На сегодня подтверждены 222 случая заражения этим коронавирусом: 218 в Китае, 2 в Таиланде, по одному — в Японии и Южной Корее. Официально сообщалось о четырёх смертельных случаях (все в Ухане).









Во всех странах путешественников из Китая проверяют очень тщательно. Кстати, в конце января состоится празднование китайского Нового года. В связи с этим количество поездок в Китай и из него увеличится, что может способствовать расширению инфекции. В Беларуси, напомним, учится много китайских студентов. Также китайские рабочие работают на ряде объектов — например, в индустриальном парке "Великий Камень".





При поездках медики рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей, избегать контакта с теми, у кого есть признаки простуды, по возможности носить маски. Также необходимо регулярно мыть руки и временно отказаться от приёма в пищу недоваренного и недожаренного мяса (есть мнение, что заражение могло произойти от мяса морских или сухопутных млекопитающих).





На 22 января запланировано экстренное заседание Чрезвычайного комитета ВОЗ, посвящённое новой пневмонии.