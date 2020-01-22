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В Беларуси проверяют тепловизором пассажиров из стран с новым коронавирусом
Источник материала: Партизан
В Национальном аэропорту "Минск" введён санитарно-карантинный контроль, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Пассажиров из стран, где распространяется новый коронавирус, проверяют с помощью тепловизора. Также белорусов, выезжающих за границу, предупреждают через туроператоров, передает
Вспышка неизвестной пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. В начале января медики обнаружили возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. Источник инфекции до сих пор не обнаружен. Сообщается лишь, что большинство выявленных больных посещали оптовый рынок морепродуктов в Ухане.
На сегодня подтверждены 222 случая заражения этим коронавирусом: 218 в Китае, 2 в Таиланде, по одному — в Японии и Южной Корее. Официально сообщалось о четырёх смертельных случаях (все в Ухане).
Во всех странах путешественников из Китая проверяют очень тщательно. Кстати, в конце января состоится празднование китайского Нового года. В связи с этим количество поездок в Китай и из него увеличится, что может способствовать расширению инфекции. В Беларуси, напомним, учится много китайских студентов. Также китайские рабочие работают на ряде объектов — например, в индустриальном парке "Великий Камень".
При поездках медики рекомендуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей, избегать контакта с теми, у кого есть признаки простуды, по возможности носить маски. Также необходимо регулярно мыть руки и временно отказаться от приёма в пищу недоваренного и недожаренного мяса (есть мнение, что заражение могло произойти от мяса морских или сухопутных млекопитающих).
На 22 января запланировано экстренное заседание Чрезвычайного комитета ВОЗ, посвящённое новой пневмонии.
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В Национальном аэропорту "Минск" введён санитарно-карантинный контроль, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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