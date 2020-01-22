Смолевичским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.

По данным следствия, 20 января этого года около 06.15 часов 35-летний водитель Nissan Terrano двигался по автодороге «Смолевичи — Жодино» в направлении Смолевичей. На 10-ом километре указанной автодороги вблизи деревни Заречье Смолевичского района он совершил наезд на 19-летнего местного жителя.

В результате происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и экспертом ГКСЭ проведен осмотр места происшествия и иные неотложные следственные действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В целях установления фактических обстоятельств произошедшего следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые располагают значимой информацией, записями видеорегистратора с места происшествия, обратиться в Смолевичский РОСК по телефонам: 8 (01776) 2-96-25, 8 (029) 132-46-82.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног