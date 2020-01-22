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В Бресте судят экс-директора пружанского завода и депутата облсовета

22.01.2020 08:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

21 января в Брестском областном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» Виктора Калиха и экс-руководителя ООО «МЭР» Александра Козловского. Первого судят за получение, второго — за передачу взятки, пишет «Брестская газета».

Виктору Калиху, который находится под арестом с 2 июля 2019 года, 52 года. Он женат, имеет троих детей, в том числе несовершеннолетнюю дочь. Ранее судим не был. Имеет высшее образование. В начале карьеры работал на руководящих должностях в сфере ЖКХ. Директором ОАО «Пружанский завод радиодеталей» стал в 2001 году и занимал эту должность до тех пор, пока 1 ноября 2019 года, будучи уже под арестом, не уволился.

Как писал бизнес-журнал «Дело», получив Пружанский завод радиодеталей в предбанкротном состоянии, за годы управления он поднял производство, освоил новые виды продукции и наладил новые связи. С 2008 года завод работает с положительной рентабельностью. Руководитель стал лауреатом проводимого журналом конкурса «Человек своего Дела — 2018» в номинации «За успешное применение антикризисных технологий и методов управления». Кроме того, директор Пружанского завода радиодеталей избирался в состав Брестского областного Совета депутатов в 2014 и 2018 годах, а также задействован и в других общественных сферах — например, был председателем попечительского совета средней школы № 5 в Пружанах.

52-летнего Александра Козловского под стражу на время расследования дела не заключали. Он женат, имеет на иждивении 3-летнего ребенка. К уголовной ответственности раньше не привлекался. До 2020 года работал директором ООО «МЭР», которое занимается производством и поставками электротехнической продукции. С начала этого года переведен на должность специалиста по маркетингу компании.

Калих с Козловским знакомы давно: учились вместе в вузе. После учебы, правда, отношения не поддерживали. Вновь свела их только работа на руководящих должностях, когда ООО «МЭР» начало арендовать у ОАО «Пружанский завод радиодеталей» площади, а госпредприятие оказывать ООО услуги по договору подряда. Так они работали до 2 июля прошлого года, пока в Минске сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД не поймали Калиха с поличным на получении взятки в 1,2 тысячи долларов от Козловского.


В ходе расследования выяснилось, что этот эпизод не был единичным — к делу приобщили их почти два десятка. По материалам следствия, с февраля 2017-го по июль 2019 года общая сумма, которую Александр Козловский передал Виктору Калиху, составила более 40 тыс. белорусских рублей, или 1 627,5 базовой величины.

Взятки, по словам прокурора, давались за благоприятное решение вопросов, входящих в компетенцию директора завода, а именно — за продление договоров аренды площадей госпредприятия с ООО «МЭР», а также за гальванопокрытие заводом деталей для него.

На суде 21 января ни один из обвиняемых не признал полностью вменяемые им преступления. И Калих, и Козловский заявили, что было лишь четыре эпизода передачи денег на общую сумму около 4200 белорусских рублей, да и те взятками они не считали.

Экс-директор пружанского завода во время допроса заявил, что воспринимал те деньги, которые ему вручал Козловский, как компенсацию морального ущерба. Дело в том, что руководитель «МЭРа» 1 сентября 2017 года во время визита премьер-министра Андрея Кобякова на пружанский завод заявил, не посоветовавшись с Калихом, что собирается выкупить у ПЗР некоторые арендуемые площади. Это, по словам Виктора Михайловича, очень его задело как руководителя предприятия, в чем он и упрекнул Козловского. А когда спустя два года тот преподнес Калиху денежный «презент», он воспринял это как извинение или, как выразился сам бывший директор на суде, «конфетку», «сахар к пирожному».

Виктор Калих (на переднем плане крайний слева) показывает Пружанский завод радиодеталей премьер-министру Андрею Кобякову (крайний справа). Фото: government.by
О тысяче двухстах долларах, с которыми «взяли» Калиха правоохранители, он, по его словам, и не знал. Приехал в тот день к Козловскому осведомиться о его здоровье после операции. Сам неважно себя чувствовал. Когда в кабинете Александр дал ему в руки бумажный сверток, он и не подумал, что там деньги. Даже вытер, мол, им лицо от пота и положил в карман, рассказал он на суде. А потом на улице у машины его задержали. Оказалось, что в том свертке были 12 стодолларовых купюр, о которых он понятия не имел.

Судебный процесс продолжается.

Виктору Калиху грозит от пяти до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности. Александру Козловскому — ограничение свободы до пяти лет или от двух до семи лет лишения свободы.
 
Теги: Минск
 
 
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21 января в Брестском областном суде началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего директора ОАО «Пружанский завод радиодеталей» Виктора Калиха и...
 
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