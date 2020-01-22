Россия отказывается от покупки белорусских предприятий: пойдет другим путем

«Сегодня мы начинаем масштабное сотрудничество. Раньше, если вы помните, шли переговоры о покупке каких-то белорусских предприятий российскими интегрированными структурами. Я считаю, что это не совсем верный путь. Потому что мы упираемся в оценку стоимости, начинаются споры, и в итоге все уходит в песок. Сейчас мы говорим не о покупке друг у друга каких-то активов, а о сложении этих активов в рамках совместных предприятий и интегрированных структур», - заявил Рогозин (цитата).