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Россия отказывается от покупки белорусских предприятий: пойдет другим путем

22.01.2020 08:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия предлагает Беларуси создавать совместные предприятия и интегрированные структуры. Новый подход в экономическом сотрудничестве России с Беларусью сегодня на примере космической сферы озвучил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

«Сегодня мы начинаем масштабное сотрудничество. Раньше, если вы помните, шли переговоры о покупке каких-то белорусских предприятий российскими интегрированными структурами. Я считаю, что это не совсем верный путь. Потому что мы упираемся в оценку стоимости, начинаются споры, и в итоге все уходит в песок. Сейчас мы говорим не о покупке друг у друга каких-то активов, а о сложении этих активов в рамках совместных предприятий и интегрированных структур», - заявил Рогозин (цитата БелТА).

По его словам, Лукашенко согласился таким подходом.

«Это путь, который мне импонирует и поддержан сегодня главой белорусского государства", - подчеркнул Рогозин.

В частности, речь идет об ОАО "Пеленг": в 2014 году страны согласовали рыночную стоимость 100% акций ОАО «Пеленг» в размере $590 млн., однако договоренности по другим существенным условиям интеграции достичь так и не удалось.
 
 
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Россия предлагает Беларуси создавать совместные предприятия и интегрированные структуры. Новый подход в экономическом сотрудничестве России с Беларусью сегодня...
 
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