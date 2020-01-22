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«Plan S»: KIA обнародовала новую стратегию развития

22.01.2020 10:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Корейский производитель поделился подробностями своей средне- и долгосрочной стратегии развития, предусматривающей «завоевание лидирующих позиций в автомобильной индустрии будущего».


Генеральный директор KIA Хан Ву Пак на специальном мероприятии в Сеуле рассказывает о новой стратегии компании

Новая стратегия под названием «Plan S» предусматривает инвестиции в объеме 25 миллиардов долларов и включает сразу несколько главных направлений, ключевым из которых является электрификация модельного ряда и развитие новых услуг и систем мобильности. К концу 2025 года линейка электромобилей KIA должна включать в общей сложности 11 моделей, ежегодный объем продаж которых планируется довести до 500 тысяч единиц. На развитых рынках, включая Европу, Южную Корею и США, электрокары составят примерно 20% от общего объема продаж бренда. Уже известно, что в 2021 году KIA представит кроссовер, созданный на новой электрической платформе — разработчики обещают более 500 км запаса хода на одной зарядке, а от «быстрого» терминала подзарядка батареи будет занимать не более 20 минут.


При этом на развивающихся рынках KIA сконцентрирует усилия на расширении продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. В ближайшие 2−3 года компания собирается вывести на глобальный рынок новые Sorento и Sportage, а доля SUV и кроссоверов, в настоящее время составляющая около 50% общего объема продаж KIA, к 2022 году должна увеличиться до 60% (и это без учета рынка Китая).

Наконец, еще одна важная часть плана KIA — развитие услуг каршеринга и разработка к 2022 году некой «прорывной платформы автопилотирования», опытная эксплуатация которой в отдельных регионах должна начаться в 2023 году.

 
 
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Корейский производитель на специальном мероприятии в Сеуле поделился подробностями своей средне- и долгосрочной стратегии развития.
 
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