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ЕС рассмотрит «заморозку» стоимости виз для белорусов до 60 евро
22.01.2020 09:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В начале лета этого года шенгенские визы для белорусов должны подешеветь до 35 евро, но до вступления в силу визового соглашения с ЕС, на короткий период они должны подорожать до 80 евро.
Власти Беларуси просят у ЕС «заморозить» для них стоимость в 60 евро до вступления в действие визового соглашения.
МИД Беларуси в декабре прошлого года предложил Евросоюзу "заморозить" стоимость консульского сбора для подачи на шенгенскую визу на уровне 60 евро до тех пор, пока не вступит в силу соглашение об упрощении визового режима, передает
«Представители Европейской службы внешних действий, который присутствовал на заседании, подтвердил, что этот вопрос обсуждается в структурах Европейской комиссии. Именно с позиции, как, несмотря на юридические сложности, его решить», – рассказали в телеэфире ОНТ.
В европейских структурах подтвердили, что будут делать все возможное, чтобы удовлетворить просьбу Минска, но только в рамках существующего законодательства.
Напомним, соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима между Беларусью и ЕС было подписано 8 января. После вступления в силу этих документов визовый сбор для белорусов уменьшится до 35 евро. Документ может начать действовать только лишь с 1 июня текущего года. Однако со 2 февраля вступит в силу Визовый кодекс ЕС, согласно которому стоимость виз вырастет до 80 евро.
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В начале лета этого года шенгенские визы для белорусов должны подешеветь до 35 евро, но до вступления в силу визового соглашения с ЕС, на короткий период они должны...
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