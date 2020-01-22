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ЕС рассмотрит «заморозку» стоимости виз для белорусов до 60 евро

22.01.2020 09:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ЕС рассмотрит «заморозку» стоимости виз для белорусов до 60 евро

В начале лета этого года шенгенские визы для белорусов должны подешеветь до 35 евро, но до вступления в силу визового соглашения с ЕС, на короткий период они должны подорожать до 80 евро.

Власти Беларуси просят у ЕС «заморозить» для них стоимость в 60 евро до вступления в действие визового соглашения.

МИД Беларуси в декабре прошлого года предложил Евросоюзу "заморозить" стоимость консульского сбора для подачи на шенгенскую визу на уровне 60 евро до тех пор, пока не вступит в силу соглашение об упрощении визового режима, передает sputnik.by.

«Представители Европейской службы внешних действий, который присутствовал на заседании, подтвердил, что этот вопрос обсуждается в структурах Европейской комиссии. Именно с позиции, как, несмотря на юридические сложности, его решить», – рассказали в телеэфире ОНТ.

В европейских структурах подтвердили, что будут делать все возможное, чтобы удовлетворить просьбу Минска, но только в рамках существующего законодательства.

Напомним, соглашения о реадмиссии и упрощении визового режима между Беларусью и ЕС было подписано 8 января. После вступления в силу этих документов визовый сбор для белорусов уменьшится до 35 евро. Документ может начать действовать только лишь с 1 июня текущего года. Однако со 2 февраля вступит в силу Визовый кодекс ЕС, согласно которому стоимость виз вырастет до 80 евро.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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В начале лета этого года шенгенские визы для белорусов должны подешеветь до 35 евро, но до вступления в силу визового соглашения с ЕС, на короткий период они должны...
 
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