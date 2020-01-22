МТС меняет старые смарт-часы на новый товар по программе трейд-ин

Источник материала: Кобринский вестник

МТС расширил список устройств, которые участвуют в программе трейд-ин. Теперь можно сдать старые смарт-часы, и их стоимость будет зачтена при покупке нового товара.





Программа трейд-ин позволяет приобрести новые устройства в обмен на старые с зачетом их стоимости. Стоимость принимаемого оборудования определяется, исходя из его состояния согласно прайсу партнера программы — компании «Мобитех».

Список доступных для обмена устройств сейчас насчитывает сотни моделей смартфонов, планшетов и смарт-часов. Взамен покупатель может выбрать любой товар: смартфон, планшет, аксессуар к мобильному устройству и т.д. Цена нового устройства не должна быть ниже стоимости аппарата, который принимают в трейд-ин.

Программа трейд-ин работает следующим образом:

Приходите в собственный салон связи МТС, предъявите действующий паспорт и устройство без комплектующих (наушников, зарядного устройства, коробки и т.д). Сотрудник МТС оценит его стоимость с помощью специальной программы. Эта сумма будет зачтена при покупке нового оборудования. Если условия обмена вас устраивают, приобретаете новый гаджет.

Некоторые товары в МТС участвуют в акции «Выгодный трейд-ин» , которая предоставляет покупателю дополнительную выгоду помимо стоимости выкупа старого устройства.

Более подробно о правилах программы трейд-ин смотрите здесь .

Полный список смартфонов, планшетов и смарт-часов, принимаемых в трейд-ин смотрите здесь .

Подробно об акции «Выгодный трейд-ин» здесь .

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