ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инвалида выписали из арендной квартиры - и зарегистрировали в центре для бомжей. Семья решила судиться

22.01.2020 10:23 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Витебский пенсионер Станислав Захаров почти 45 лет проработал на заводах «ВЗЭП» и «Витязь», был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС, почетным донором. Сегодня он — инвалид первой группы, плохо видит. Недавно мужчина стал «бомжом», как он сам себя называет. Перед Новым годом 71-летний горожанин потерял регистрацию в арендной квартире в Билево, где жил с семьей сына. Теперь он прописан в центре временного пребывания для бездомных на улице Гагарина. Как получилось, что пожилой человек, имевший пусть не свою, но государственную квартиру, получил прописку в госучреждении для «бомжей», выяснял TUT.BY.


Станислав Захаров

Мы встречаемся со Станиславом Захаровым и его сыном Андреем в этой самой «спорной» квартире на улице Богатырева, 15 в микрорайоне Билево. Это арендный дом, в котором живут в основном силовики и многодетные семьи.

Андрей Захаров раньше работал в милиции. Вначале жил в квартире родителей тогда еще жены, а в июле 2016 года получил арендную квартиру на Богатырева.

Его отец, Станислав Захаров, раньше жил в 1-комнатной квартире на улице Терешковой: она когда-то осталась ему от его матери, потом ее продали. Мужчина стал плохо видеть, и сын Андрей забрал его к себе. По словам Захаровых, деньги от продажи «однушки» практически полностью потратили на лечение и реабилитацию.

В арендной квартире на Богатырева Андрей прожил только до сентября, а потом переехал в столицу: из витебской милиции его перевели на службу в ГУВД Мингорисполкома. До октября 2019 года, пока там работал, жил в Минске в служебной квартире.

В витебской же квартире была прописана семья Андрея: бывшая жена, сын и отец — Станислав Захаров. Но в 2018 году дед с внуком отсюда выписались, так как переехали в Минск, к Андрею.

— Сын поступил учиться в столицу, в БНТУ. Поэтому одно время жил со мной. А отец серьезно заболел: у него произошел разрыв сетчатки обоих глаз. Его оперировали, нужен был постоянный уход, и я забрал отца к себе. Когда он стал чувствовать себя лучше, вернулся в Витебск, — объясняет Андрей Захаров.


Микрорайон Билево в Витебске

В последнее время в билевской квартире были прописаны трое: Станислав Захаров, его внук и бывшая невестка.

Захаров-младший, наниматель жилья, утверждает, что все 3,5 года он исправно платил за арендное жилье и соблюдал все правила пользования.

— Сейчас плата — около 300 рублей в месяц. Деньги не такие уж и маленькие. И на семейном совете мы решили поменять нанимателя: чтобы вместо меня им стал мой отец. Во-первых, я в Витебске до недавних событий с отцом бывал нечасто. Во-вторых, — не буду скрывать, — отцу положены льготы, и он платил бы за квартиру меньше, чем я.


Документы Станислава Захарова. В центре — паспорт с аннулированной регистрацией в квартире на улице Богатырева. Слева, рядом с паспортом — справка с регистрацией в центре для бездомных на улице Гагарина

Осенью прошлого года, с согласия всех прописанных — то есть бывшей невестки и внука, Станислав Захаров написал в горисполком заявление с просьбой внести в договор найма изменения и признать его нанимателем квартиры.

Получил отказ. И — неожиданную новость:

— В решении горисполкома от 28 октября 2019 года № 1426 сообщалось, что договор найма на квартиру расторгнут еще… 2 октября 2018-го! Объяснили это тем, что в тот момент я, мои отец и сын выбыли из витебской квартиры и были зарегистрированы в Минске, — рассказывает Андрей Захаров. — Ситуация абсурдная: я, наниматель, ничего не знал о расторжении договора более года! И все это время платил за квартиру.

Мужчина считает решение городских властей незаконным и ссылается на статью 58 Жилищного кодекса: «…временно отсутствующие (в том числе выбывшие по месту пребывания в другое жилое помещение) наниматель жилого помещения и члены, бывшие члены его семьи сохраняют все права и несут обязанности в соответствии с договором найма жилого помещения».

В решении горисполкома № 1426 сообщается, что в 2016 году квартира предоставлена Андрею Захарову одному, сроком на 5 лет, как состоящему на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с 1999 года. Однако он в ней не проживал. В квартире, по данным на октябрь 2019-го, были зарегистрированы его отец, сын и бывшая жена — но она к членам его семьи не относится. Договор найма расторнут 2 октября 2018 года «в связи с выездом нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи на место жительства в другое жилое помещение».



Захаров-старший ходил по разным инстанциям. Где-то чиновники беспомощно разводили руками, где-то — обещали помочь. Но события развернулись по другому сценарию.

— Отец в один день стал бомжом, — рассказывает сын пенсионера. — По решению милиции Первомайского района Витебска 26 ноября прошлого года без судебных решений, каких-либо разбирательств отцу аннулировали регистрацию по месту жительства в арендной квартире в доме № 15 на улице Богатырева. После этого милиция зарегистрировала его в городском центре временного пребывания для лиц без определенного места жительства на улице Гагарина, 88а.


Недавно Станислав Захаров обратился в суд Октябрьского района Витебска с жалобой на горисполком. Он просит признать решение городской администрации от 28 октября 2019 года № 1426 «несоответствующим жилищному законодательству» и обязать ее окончить административную процедуру по его заявлению — то есть сделать его нанимателем квартиры.

До ноября 2020 года Станислав Иванович зарегистрирован в центре для бездомных на улице Гагарина, 88а. Поселиться там, даже если бы и захотел, он не может: по правилам этого учреждения, здесь только ночуют.

Пока пожилой человек живет в той самой квартире в Билево — но под угрозой выселения. Сюда постоянно приезжает из Минска сын Андрей: и просто проведать отца, и проконтролировать его здоровье.

Что говорят местные власти?

— Квартира в доме № 15 на улице Богатырева относится к жилым помещениям коммерческого использования государственного жилищного фонда. Ее наниматель — Андрей Станиславович Захаров — снят с регистрационного учета по месту пребывания 25 июля 2017 года, а его сын — 2 октября 2018 года. В связи с выездом нанимателя и проживающих совместно с ним членов семьи на место жительства в другое жилое помещение договор найма расторгнут, — пояснили TUT.BY в управлении строительства горисполкома TUT.BY.

Отец нанимателя — Станислав Иванович Захаров, — зарегистрирован в этой квартире 10 октября 2019 года с нарушением законодательства и подлежит выселению.

Согласно статье 100 Кодекса о браке и семье, содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей. Станислав Иванович Захаров имеет двоих трудоспособных сыновей, которые обязаны заботиться о нем и оказывать ему помощь, в том числе по решению жилищного вопроса.

Комментарий юриста

Заведующая специализированной юридической консультацией города Витебска Вера Шлома пояснила TUT.BY:

— Не видя всех документов по этой ситуации, затруднительно говорить, кто здесь прав, а кто нет. Но собственник жилого помещения не мог расторгнуть договор найма в одностороннем порядке — надо было обращаться в суд. Тогда бы наниматель знал, что есть иск, и, может быть, предпринял бы какие-то меры, чтобы не потерять эту квартиру.

Юристу также непонятно, почему начислялась квартплата, если наниматель и члены его семьи выехали из этого жилья. А если же платежи начислялись — получается, они продолжали быть зарегистрированы в этой квартире?

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

Читайте также

 

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Витебский пенсионер Станислав Захаров почти 45 лет проработал на заводах «ВЗЭП» и «Витязь», был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС, почетным донором. Сегодня...
 
Новости дня
Новости разные
 
Модель из США рассказала об избиении российским боксером
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика