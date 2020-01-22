Инвалида выписали из арендной квартиры - и зарегистрировали в центре для бомжей. Семья решила судиться

Источник материала: Tut.by

Витебский пенсионер Станислав Захаров почти 45 лет проработал на заводах «ВЗЭП» и «Витязь», был ликвидатором последствий аварии на ЧАЭС, почетным донором. Сегодня он — инвалид первой группы, плохо видит. Недавно мужчина стал «бомжом», как он сам себя называет. Перед Новым годом 71-летний горожанин потерял регистрацию в арендной квартире в Билево, где жил с семьей сына. Теперь он прописан в центре временного пребывания для бездомных на улице Гагарина. Как получилось, что пожилой человек, имевший пусть не свою, но государственную квартиру, получил прописку в госучреждении для «бомжей», выяснял TUT.BY.



Станислав Захаров

Мы встречаемся со Станиславом Захаровым и его сыном Андреем в этой самой «спорной» квартире на улице Богатырева, 15 в микрорайоне Билево. Это арендный дом, в котором живут в основном силовики и многодетные семьи.

Андрей Захаров раньше работал в милиции. Вначале жил в квартире родителей тогда еще жены, а в июле 2016 года получил арендную квартиру на Богатырева.

Его отец, Станислав Захаров, раньше жил в 1-комнатной квартире на улице Терешковой: она когда-то осталась ему от его матери, потом ее продали. Мужчина стал плохо видеть, и сын Андрей забрал его к себе. По словам Захаровых, деньги от продажи «однушки» практически полностью потратили на лечение и реабилитацию.

В арендной квартире на Богатырева Андрей прожил только до сентября, а потом переехал в столицу: из витебской милиции его перевели на службу в ГУВД Мингорисполкома. До октября 2019 года, пока там работал, жил в Минске в служебной квартире.

В витебской же квартире была прописана семья Андрея: бывшая жена, сын и отец — Станислав Захаров. Но в 2018 году дед с внуком отсюда выписались, так как переехали в Минск, к Андрею.

— Сын поступил учиться в столицу, в БНТУ. Поэтому одно время жил со мной. А отец серьезно заболел: у него произошел разрыв сетчатки обоих глаз. Его оперировали, нужен был постоянный уход, и я забрал отца к себе. Когда он стал чувствовать себя лучше, вернулся в Витебск, — объясняет Андрей Захаров.



Микрорайон Билево в Витебске

В последнее время в билевской квартире были прописаны трое: Станислав Захаров, его внук и бывшая невестка.

Захаров-младший, наниматель жилья, утверждает, что все 3,5 года он исправно платил за арендное жилье и соблюдал все правила пользования.

— Сейчас плата — около 300 рублей в месяц. Деньги не такие уж и маленькие. И на семейном совете мы решили поменять нанимателя: чтобы вместо меня им стал мой отец. Во-первых, я в Витебске до недавних событий с отцом бывал нечасто. Во-вторых, — не буду скрывать, — отцу положены льготы, и он платил бы за квартиру меньше, чем я.



Документы Станислава Захарова. В центре — паспорт с аннулированной регистрацией в квартире на улице Богатырева. Слева, рядом с паспортом — справка с регистрацией в центре для бездомных на улице Гагарина

Осенью прошлого года, с согласия всех прописанных — то есть бывшей невестки и внука, Станислав Захаров написал в горисполком заявление с просьбой внести в договор найма изменения и признать его нанимателем квартиры.

Получил отказ. И — неожиданную новость:

— В решении горисполкома от 28 октября 2019 года № 1426 сообщалось, что договор найма на квартиру расторгнут еще… 2 октября 2018-го! Объяснили это тем, что в тот момент я, мои отец и сын выбыли из витебской квартиры и были зарегистрированы в Минске, — рассказывает Андрей Захаров. — Ситуация абсурдная: я, наниматель, ничего не знал о расторжении договора более года! И все это время платил за квартиру.

Мужчина считает решение городских властей незаконным и ссылается на статью 58 Жилищного кодекса: «…временно отсутствующие (в том числе выбывшие по месту пребывания в другое жилое помещение) наниматель жилого помещения и члены, бывшие члены его семьи сохраняют все права и несут обязанности в соответствии с договором найма жилого помещения».

В решении горисполкома № 1426 сообщается, что в 2016 году квартира предоставлена Андрею Захарову одному, сроком на 5 лет, как состоящему на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий с 1999 года. Однако он в ней не проживал. В квартире, по данным на октябрь 2019-го, были зарегистрированы его отец, сын и бывшая жена — но она к членам его семьи не относится. Договор найма расторнут 2 октября 2018 года «в связи с выездом нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи на место жительства в другое жилое помещение».







Захаров-старший ходил по разным инстанциям. Где-то чиновники беспомощно разводили руками, где-то — обещали помочь. Но события развернулись по другому сценарию.

— Отец в один день стал бомжом, — рассказывает сын пенсионера. — По решению милиции Первомайского района Витебска 26 ноября прошлого года без судебных решений, каких-либо разбирательств отцу аннулировали регистрацию по месту жительства в арендной квартире в доме № 15 на улице Богатырева. После этого милиция зарегистрировала его в городском центре временного пребывания для лиц без определенного места жительства на улице Гагарина, 88а.





Недавно Станислав Захаров обратился в суд Октябрьского района Витебска с жалобой на горисполком. Он просит признать решение городской администрации от 28 октября 2019 года № 1426 «несоответствующим жилищному законодательству» и обязать ее окончить административную процедуру по его заявлению — то есть сделать его нанимателем квартиры.

До ноября 2020 года Станислав Иванович зарегистрирован в центре для бездомных на улице Гагарина, 88а. Поселиться там, даже если бы и захотел, он не может: по правилам этого учреждения, здесь только ночуют.

Пока пожилой человек живет в той самой квартире в Билево — но под угрозой выселения. Сюда постоянно приезжает из Минска сын Андрей: и просто проведать отца, и проконтролировать его здоровье.

Что говорят местные власти?

— Квартира в доме № 15 на улице Богатырева относится к жилым помещениям коммерческого использования государственного жилищного фонда. Ее наниматель — Андрей Станиславович Захаров — снят с регистрационного учета по месту пребывания 25 июля 2017 года, а его сын — 2 октября 2018 года. В связи с выездом нанимателя и проживающих совместно с ним членов семьи на место жительства в другое жилое помещение договор найма расторгнут, — пояснили TUT.BY в управлении строительства горисполкома TUT.BY.

Отец нанимателя — Станислав Иванович Захаров, — зарегистрирован в этой квартире 10 октября 2019 года с нарушением законодательства и подлежит выселению.

Согласно статье 100 Кодекса о браке и семье, содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей. Станислав Иванович Захаров имеет двоих трудоспособных сыновей, которые обязаны заботиться о нем и оказывать ему помощь, в том числе по решению жилищного вопроса.

Комментарий юриста

Заведующая специализированной юридической консультацией города Витебска Вера Шлома пояснила TUT.BY:

— Не видя всех документов по этой ситуации, затруднительно говорить, кто здесь прав, а кто нет. Но собственник жилого помещения не мог расторгнуть договор найма в одностороннем порядке — надо было обращаться в суд. Тогда бы наниматель знал, что есть иск, и, может быть, предпринял бы какие-то меры, чтобы не потерять эту квартиру.

Юристу также непонятно, почему начислялась квартплата, если наниматель и члены его семьи выехали из этого жилья. А если же платежи начислялись — получается, они продолжали быть зарегистрированы в этой квартире?

TUT.BY будет следить за развитием ситуации.

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