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Модель из США рассказала об избиении российским боксером

22.01.2020 10:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская модель Джейми Фронтц в интервью TMZ Sports раскрыла подробности инцидента, который произошел между ней и российским боксером Сергеем Ковалевым в Калифорнии в июне 2018 года. Краткий перевод размещен на eurosport.

По словам девушки, она лежала вместе с Ковалевым на диване, когда заметила, что боксер «становится слишком агрессивным». Джейми начала отстраняться от Сергея; в дело вмешалась ее собака, прыгнувшая между ними. Ковалев толкнул животное на землю, а после крика Фронтц о том, чтобы он немедленно покинул дом, еще и пнул его в грудь.

После боксер не перестал вести себя агрессивно и ударил модель кулаком по лицу. «Когда он ударил меня, мой нос буквально взорвался. Кровь была повсюду. По всему коттеджу была кровь: на стенах, на ковре, везде», – рассказывает Фронтц.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @euro_scope

Согласно ее показаниям, Ковалев нанес ей серьезные повреждения: перелом носа, сотрясение мозга и рваные раны на лице. Один из ударов вызвал у нее грыжу межпозвоночного диска в шейном отделе, после чего Джейми начала ощущать постоянные покалывания в руке. «Я буквально выцарапывала дырки в руке, пока они не начинали кровоточить из-за того, что он сделал с моей шеей», – добавила она.

Для решения проблем со здоровьем Фронтц понадобилось четыре операции. Чтобы облегчить боль, ей вставили в шею пластину с болтами.

Судебное слушание по делу Ковалева назначено на 8 апреля. В случае если вина боксера будет доказана, ему грозит до четырех лет за решеткой.

 
 
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