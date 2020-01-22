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Штормовое предупреждение объявлено на 22 января: порывы ветра достигнут 20 м/с
22.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Погода приготовила порцию острых ощущений.
Штормовое предупреждение объявлено на сегодня из-за сильного ветра. Порывы достигнут 20 м/с.
Чтобы избежать неприятностей, стоит держаться подальше от деревьев, шатких конструкций и линий электропередач. И не парковать вблизи таких мест автомобили.
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Погода приготовила порцию острых ощущений. Штормовое предупреждение объявлено на сегодня из-за сильного ветра. Порывы достигнут 20 м/с. Чтобы избежать...
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