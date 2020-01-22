Минчанин выпил и пытался угнать МАЗ

Источник материала: Аргументы и факты

Дверь в машине была не заперта, в замке зажигания находились ключи.

Мужчина попытался завести машину и сразу врезался в дерево.

Впоследствии выяснилось, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины составило 2,8 промилле.