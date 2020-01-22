ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин выпил и пытался угнать МАЗ

22.01.2020 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин выпил и пытался угнать МАЗ
ГУВД Мингорисполкома

Дверь в машине была не заперта, в замке зажигания находились ключи.

Мужчина попытался завести машину и сразу врезался в дерево.

Впоследствии выяснилось, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины составило 2,8 промилле.

Владелец угнанного «МАЗа» пояснил сотрудникам ГАИ, что оставил ключи в замке зажигания, поскольку был уверен в том, что «незнающий человек» не сможет завести транспортное средство. Каждое утро мужчине приходилось тратить порядка получаса, чтобы завести автомобиль, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. 

Минчанин выпил и пытался угнать МАЗ
Под Могилевом подростки угнали и разбили BMW
Подробнее

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой. Проходя мимо улицы Уборевича, он обратил внимание на припаркованный возле...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штормовое предупреждение объявлено на 22 января: порывы ветра достигнут 20 м/с
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

21.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
22.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика