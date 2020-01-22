Минчанин выпил и пытался угнать МАЗ

Дверь в машине была не заперта, в замке зажигания находились ключи.
Мужчина попытался завести машину и сразу врезался в дерево.
Впоследствии выяснилось, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе мужчины составило 2,8 промилле.
Владелец угнанного «МАЗа» пояснил сотрудникам ГАИ, что оставил ключи в замке зажигания, поскольку был уверен в том, что «незнающий человек» не сможет завести транспортное средство. Каждое утро мужчине приходилось тратить порядка получаса, чтобы завести автомобиль, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.