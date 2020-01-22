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Лукашенко является самым популярным иностранным лидером у россиян — глава ВЦИОМ
22.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Самым популярным иностранным лидером у россиян является Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в интервью «Известиям» рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, сообщает БЕЛТА.
По словам руководителя ВЦИОМ, раньше, согласно опросам, симпатии россиян делились между белорусским лидером и экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. «Сейчас Назарбаев несколько в тень отошел. На нашем горизонте по-прежнему остается Лукашенко», — отметил Валерий Федоров.
Он рассказал, что россияне воспринимают Президента Беларуси как рачительного хозяина, обеспечивающего жесткий порядок в своей стране.
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Самым популярным иностранным лидером у россиян является Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в интервью «Известиям» рассказал гендиректор...
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