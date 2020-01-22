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В Беларуси запускают сервис, который позволит сравнивать цены в разных магазинах. Как он будет работать?

22.01.2020 09:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Разработка позволит со смартфона отслеживать цены на продукты и другие товары и выбирать магазины, в которых они дешевле.

Сервис InfoPrice соберет вместе актуальные цены на десятки тысяч наименований товаров. Разработчики не ограничатся продуктами питания, а собираются оцифровать весь ассортимент ритейлеров. Тем самым можно будет сопоставить цены на любой товар, но в разных сетях. А если с помощью меню собрать корзину продуктов, то система сравнит общие чеки и подскажет, какие товары и в каких местах стоят дешевле всего, сообщает marketing.by.

Пользоваться сервисом можно будет бесплатно. Первое время он будет показывать цены в магазинах Минска, но позже заработает и в регионах. Систему можно настроить под себя. Например, если возле дома работают только две торговые сети, то можно настроить поиск лучших цен только в них. Под каждым товаром будут указаны места и даты фиксации его стоимости.

Цены на товары будет ежедневно собирать команда «тайных покупателей». И здесь основное ноу-хау – в способе сборе информации: для проекта создано устройство и написана программа, которые позволят автоматически считывать штрихкоды и загружать сведения в базу данных. Вручную останется только ввести текущую стоимость. Первыми планируют промониторить крупные объекты – супермаркеты и гипермаркеты, так как цены в них, как правило, ниже.


Сервис планируют запустить уже в феврале. Первое время сравнивать цены на товары можно будет только на портале. А уже через месяц появится и мобильное приложение.

Разработчики заверяют, что с самого начала займут независимую позицию и изучат ассортимент каждой сети одинаково скрупулезно. Но ритейлеры смогут свободно делиться данными, чтобы не ждать, пока актуальные данные появятся в системе.

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Среди планируемых в дальнейшем функций – возможность сканировать штрихкоды перед покупкой. Предполагается, что приложение моментально покажет все цены на выбранный товар в разных сетях. А это в свою очередь поможет определиться: покупать продукт на месте или идти в магазин через дорогу.
 
Теги: Минск
 
 
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Разработка позволит со смартфона отслеживать цены на продукты и другие товары и выбирать магазины, в которых они дешевле.
 
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