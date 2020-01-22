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В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров

22.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров

В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. Работа специалистов ведомства направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Также ведется работа, в том числе через туроператоров, по предупреждению граждан, которые планируют поездки за границу.

«Чтобы оперативно предпринять меры по недопущению завоза вируса в страну, проводятся комплексные мероприятия в Национальном аэропорту Минск, — рассказали в Минздраве. — В аэропортах организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования». Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут оперативнее выявлять новые случаи заражения. По состоянию на 21 января общее количество подтвержденных случаев 2019-nCoV составляет 222, большинство из них в Китае.

ВОЗ направила в больницы по всему миру директивы по профилактике и борьбе с инфекцией. Во всех странах усилена проверка путешественников, прибывающих из Китая. Предстоящее празднование китайского Нового года в конце января 2020 года повлечет за собой увеличение объема поездок в Китай и внутри страны, что увеличит вероятность возможного распространения инфекции. При поездках рекомендуется воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей, избегать контакта с теми, у кого наблюдаются признаки простуды, по возможности носить маски. Кроме того, необходимо регулярно мыть руки и временно отказаться от приема в пищу недоваренного и недожаренного мяса, так как предполагается, что заражение могло произойти от мяса морских или сухопутных млекопитающих.

Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.

Планируется, что 22 января состоится экстренное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ. Он примет решение, представляет ли вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, чрезвычайную ситуацию в международном масштабе, и, если необходимо, разработает рекомендации. В заседании предложено принять участие только странам, в которых зафиксированы случаи с признаками этого вируса.

https://www.belta.by
 
Теги: Минск
 
 
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В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА....
 
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