|
В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров
22.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА.
Минздрав Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. Работа специалистов ведомства направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Также ведется работа, в том числе через туроператоров, по предупреждению граждан, которые планируют поездки за границу.
«Чтобы оперативно предпринять меры
Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут оперативнее выявлять новые случаи заражения. По состоянию на 21 января общее количество подтвержденных случаев 2019-nCoV составляет 222, большинство из них в Китае.
ВОЗ направила в больницы по всему миру директивы
Коронавирусы — семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Они поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
Планируется, что 22 января состоится экстренное заседание чрезвычайного комитета ВОЗ. Он примет решение, представляет ли вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, чрезвычайную ситуацию в международном масштабе, и, если необходимо, разработает рекомендации. В заседании предложено принять участие только странам, в которых зафиксированы случаи с признаками этого вируса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров. Такая информация размещена на сайте Министерства здравоохранения, сообщает БЕЛТА....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)