Минтранс: цены на рынке такси могут понизиться

Цены на услуги такси могут снизиться еще больше с приходом на рынок новых игроков. Такое мнение высказал первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

О своем намерении прийти в страну заявила еще одна зарубежная платформа.

«Таким образом, тарифы могут еще больше упасть, потому что появится еще один конкурент на рынке», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на Алексея Ляхновича.

По словам Ляхновича, проблема рынка перевозок автомобилями такси заключается в основном в несоблюдении перевозчиками законодательства. Чтобы решить этот вопрос, утвержден комплексный план мер по наведению порядка в сфере автоперевозок пассажиров.