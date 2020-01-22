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Минтранс: цены на рынке такси могут понизиться
22.01.2020 08:39 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Цены на услуги такси могут снизиться еще больше с приходом на рынок новых игроков. Такое мнение высказал первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.
О своем намерении прийти в страну заявила еще одна зарубежная платформа.
«Таким образом, тарифы могут еще больше упасть, потому что появится еще один конкурент на рынке», - сообщает
По словам Ляхновича, проблема рынка перевозок автомобилями такси заключается в основном в несоблюдении перевозчиками законодательства. Чтобы решить этот вопрос, утвержден комплексный план мер по наведению порядка в сфере автоперевозок пассажиров.
Поводом для встречи в МАРТ стало открытое письмо таксистов, в котором они высказывают требование о повышении стоимости поездок. В случае если требование останется без внимания, таксисты грозятся с 31 января блокировать деятельность диспетчеров такси, сервисов или агрегаторов.
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На рабочей встрече в МАРТ обсуждались проблемные вопросы на рынке услуг такси.
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