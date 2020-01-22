Самый известный казахский рэпер выступит в Минске с новым альбомом

Источник материала: Tut.by

Популярный рэпер Скриптонит выступит 16 мая в Prime Hall с презентацией нового альбома «2004». Билеты уже в продаже, первые 100 квитков на танцпол можно купить по 60 рублей.



Фото предоставлено организаторами

Скриптонит впервые заявил о себе в 2013 году, выпустив клип VBVVCTND. В 2015, уже став резидентом творческого объединения Gazgolder, он записал свой дебютный альбом «Дом с нормальными явлениями», который обрел огромную популярность и обогнал пластинку «Горгород» рэпера Oxxxymiron, после чего ушел в творческое затишье.

И вот спустя три года после своего последнего приезда в Минске, рэпер снова выступит в столице, где представит новый альбом «2004». Пластинка вышла в свет 24 декабря и несколько недель занимала первое место в Apple Music. Исполнитель поделился:

— Это первый альбом, на который я написал всю музыку сам, хоть и на других записях большая часть музыки тоже была моей. В нем нет концепции повествования или сюжетной линии, объединяющей песни, но звучит он цельно и для меня очень особенно. Наверное, потому что почти весь он сделан при помощи всяких аналоговых синтов и драм-машин и звучит тепло, как в 2000-х. Для меня это первый альбом, который я могу слушать фоном и не думать о том, что это моя запись.

Когда: 16 мая, 19.00 Где: Prime Hall Сколько: танцпол — 60 рублей, столики — от 80 рублей Купить билет 18+

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на крутой концерт App Store Google Play