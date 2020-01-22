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Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком у россиян
22.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Назван самый популярный в России зарубежный политик. Им оказался президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщают
В ходе интервью Федоров пояснил, что политика Лукашенко воспринимается как «пророссийская», а не прозападная, и «люди это ценят». Кроме того, россияне считают лидера Беларуси «настоящим рачительным хозяином».
Напомним, ранее
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в ноябре – декабре этого года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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Россияне считают лидера Беларуси рачительным хозяином, которые выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику.
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