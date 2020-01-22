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Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком у россиян

22.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Назван самый популярный в России зарубежный политик. Им оказался президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора ВЦИОМа Валерия Федорова.

В ходе интервью Федоров пояснил, что политика Лукашенко воспринимается как «пророссийская», а не прозападная, и «люди это ценят». Кроме того, россияне считают лидера Беларуси «настоящим рачительным хозяином».

«Он воспринимается […] как человек, который выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику, обеспечивает достаточно жесткий порядок в своей стране», – разъяснил эксперт.

Напомним, ранее в опросе ВЦИОМ были названы политики 2019 года в России. Первое место занял президент страны Владимир Путин (46%), на втором – министр иностранных дел Сергей Лавров (15%), на третьем – министр обороны Сергей Шойгу (10%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в ноябре – декабре этого года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



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Россияне считают лидера Беларуси рачительным хозяином, которые выстроил стабильную и динамично развивающуюся экономику.
 
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